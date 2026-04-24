Núñez acusa a Page de "falta de valentía" por hablar ahora del "pucherazo" en el PSOE en 2016: "No lo denunció"

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de "incoherencia, falta de valentía política y puro teatro", a raíz de sus declaraciones sobre el convulso Comité Federal del PSOE celebrado el 1 de octubre de 2016.

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Page ha expresado que en dicho Comité Federal se intentó consumar un "claro pucherazo" para que Pedro Sánchez no perdiese el control del partido y lo que ocurrió fue "un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista".

Según Paco Núñez, "hoy Page vuelve a cambiar el discurso sobre algo que no denunció en su momento". "No actúa porque sigue sosteniendo al Gobierno salido de ese mismo proceso con sus votos. Lleva años criticando a Sánchez en público, pero votando siempre para mantenerle en el poder", ha asegurado, recordando que cuenta con ocho diputados que "han apoyado todas y cada una de las decisiones del Gobierno".

Para el 'popular', "no se puede decir que 'España está en peligro' y a la vez contribuir durante años a sostener al Gobierno que la pone en riesgo".

"Si en 2016 ya decía que Sánchez era un peligro para España, lleva 10 años de retraso en actuar y evitarlo. Son 10 años sin hacer nada para frenarlo, pudiendo haberlo hecho. Después de una década amagando no ha hecho nada para acabar con esta situación", ha lamentado.

Asimismo, Núñez ha criticado "una estrategia basada en el engaño permanente" y ha asegurado que Page "lleva una década diciendo una cosa y haciendo la contraria, faltando a la verdad y confundiendo a los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

"Amaga, pero no da el paso"

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha reprochado la "cobardía política" de Page, acusándolo de "amagar continuamente con plantar cara a Sánchez, pero sin dar nunca el paso definitivo".

"Page acudió a Ferraz y al Congreso Federal de Sevilla a apoyar a Sánchez. A día de hoy sigue siendo responsable de que continúe al frente del Gobierno", ha sentenciado.