Sabrido atribuye el aumento de delitos a la cibercriminalidad: "La seguridad es buena en Castilla-La Mancha"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que en la región "la seguridad es buena", una afirmación con la que ha respondido a las quejas formuladas por diferentes ayuntamientos y relacionadas con el aumento en el número de delitos y la necesidad de contar con más agentes desplegados.

Sabrido ha recordado que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el número de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la comunidad autónoma "se ha incrementado de manera importante", con una tasa de reposición del 120 %.

No obstante, el representante del Ejecutivo central en la región ha ofrecido su colaboración al resto de administraciones y ha recalcado a los diferentes representantes municipales que las Fuerzas de Seguridad del Estado están "a su disposición", para coordinarse con las respectivas policías locales y "estar pendiente de lo que necesiten" los ciudadanos.

En una entrevista concedida a EFE por sus 100 primeros días en el cargo, Sabrido ha ensalzado la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y ha cifrado en "más de un 25 %", la bajada de la delincuencia en las zonas rurales.

En todo caso, y a raíz de las quejas de varios alcaldes de la provincia de Toledo que denuncian un aumento de la criminalidad en sus localidades, Sabrido ha reconocido un aumento de la ciberdelincuencia.

"Los alcaldes están en su legítimo derecho de pedir más seguridad, y tenemos una herramienta fundamental de colaboración con ellos a través de las juntas locales de seguridad", ha señalado.

Estas reuniones cuentan con la asistencia del correspondiente subdelegado del Gobierno de cada una de las provincias y permite "colaborar con los ayuntamientos y alcanzar las cuotas de seguridad que los alcaldes demandan".

Además, ha recordado la ejecución de diferentes inversiones en materia de seguridad, unos aportes que ayudarán a renovar o crear instalaciones para la Guardia Civil y la Policía Nacional en Castilla-La Mancha.

Libertades y servicio público

En esta breve etapa al frente de la Delegación del Gobierno, Sabrido ha podido conocer de cerca la "grandísima labor en defensa de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos" que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al respecto, ha remarcado su disposición a estar "pendiente" de los municipios para que sus necesidades puedan ser atendidas y ha insistido en su deseo de que, en términos globales, la sociedad "se sienta a gusto democráticamente".

El toledano ha remarcado la importancia de que cada ciudadano pueda defender sus ideas sin que ello pueda generar "odio o resentimiento hacia el adversario político y mucho menos entre ciudadanos".

El objetivo con que ha asumido el liderazgo de la Delegación del Gobierno es el de evitar que esta institución "se convierta en objeto de polémica". Para ello, se ha propuesto "huir de exabruptos que sirvan para crear cierto malestar en la población".

Asimismo, ha reconocido que está "muy satisfecho de seguir prestando servicio público", al tiempo que ha presumido "del buen funcionamiento de la Administración General del Estado".