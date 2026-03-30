La Mezquita de Tornerías, el edificio '360' que renueva la experiencia patrimonial en Toledo: "Un espacio vivo y útil"

La Mezquita de las Tornerías de Toledo es un edificio sustentado sobre restos de una estructura basilical visigoda del siglo VII. Está ubicado en el eje estratégico entre la plaza de Zocodover y el corazón de la ciudad y reabrió en 2025 sus puertas tras 12 años de cierre. No se trata solo de un monumento recuperado, sino de un espacio con una "versatilidad" de uso que propone un modelo de gestión adaptado a la realidad actual y busca ser útil a la ciudad.

Esta revolución gestora ocurre en una ciudad de cifras consolidadas como Toledo. Recorrer su Casco Histórico y sus más de 100 Bienes de Interés Cultural (BIC) permite descubrir un entorno donde cada sillar remite a una etapa histórica concreta.

Este inmueble, propiedad del Gobierno de Castilla-La Mancha, es una de las dos estructuras de origen musulmán que se conservan en Toledo, junto a la Mezquita del Cristo de la Luz. Más allá de la visita cultural, Tornerías es el de un "edificio 360", una infraestructura pública de referencia donde conviven la información turística, el coworking para artesanos, los talleres y la actividad expositiva a escasos metros del eje principal de la capital regional.

Foto: Javier Longobardo Foto: Javier Longobardo

Los datos del primer año de funcionamiento tras la reapertura confirman el interés por el espacio. Según los registros oficiales de la Junta de Comunidades, el edificio ha recibido 53.538 visitantes. De este total, 13.568 son de procedencia internacional, lo que indica que el monumento ha recuperado su posición en los itinerarios internacionales de la ciudad tras más de una década sin actividad.

La recuperación de Tornerías se integra en un contexto de crecimiento para el sector turístico en Castilla-La Mancha. El año 2025 ha sido el ejercicio con mejores resultados históricos para el turismo regional, superando por primera vez los 3 millones de viajeros y alcanzando los 6 millones de pernoctaciones.

Foto: Javier Longobardo

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Toledo ha encabezado este crecimiento regional tras registrar un millón de visitantes y 1,6 millones de pernoctaciones. Bajo este escenario de dinamismo, Tornerías se integra en la red de la Junta como oficina de turismo, donde el visitante puede optar por el acceso libre o por itinerarios guiados centrados en el valor arquitectónico y la evolución del monumento.

El rigor arqueológico

La recuperación del edificio ha contado con el trabajo del arqueólogo Arturo Ruiz Taboada, responsable de la restauración y el análisis científico. Su labor en el centro se mantiene activa a través de la formación directa del personal que atiende al público.

Durante nuestra visita al espacio, observamos cómo Ruiz Taboada utiliza un puntero láser para señalar detalles constructivos y estratigráficos a las informadoras del centro. El objetivo de estas sesiones es que ellas dispongan de datos técnicos precisos y actualizados sobre el análisis arqueológico para trasladarlos a los visitantes.

El arqueólogo Arturo Ruiz Taboada posa para este periódico en el edificio. Foto: Javier Longobardo

El inmueble se explica a través de sus capas. Bajo la mezquita califal se encuentran los restos de una estructura basilical visigoda del siglo VII que sirve de cimiento, además de niveles de época carpetana. Una particularidad técnica es que el oratorio se sitúa en la planta superior, mientras que la planta inferior tuvo originalmente una función comercial, un diseño inusual en la arquitectura islámica peninsular que hoy recobra sentido al albergar el Centro Regional de Artesanía.

Convivencia funcional

La directora general de Turismo, Artesanía y Comercio de Castilla-La Mancha, Arantxa Pérez Gil, analiza el impacto de la reapertura. "El edificio estuvo prácticamente 12 años cerrado y sin utilizarse. Que lleve ya más de un año funcionando con esta acogida es una noticia relevante para el Gobierno regional", explica.

El concepto '360' responde a la necesidad de que el patrimonio sea un espacio vivo. En Tornerías conviven la Oficina de Turismo y el Centro Regional de la Artesanía. "La idea era dar esa versatilidad con oficina, centro artesano y espacio de convivencia para profesionales y ciudadanos", afirma Pérez Gil.

Foto: Javier Longobardo

Esta funcionalidad se observa en el área de coworking, donde artesanos locales desarrollan su trabajo diario compartiendo espacio y generando sinergias profesionales. "Se nutren entre ellos. Tienen un espacio profesional diferenciado en pleno Casco Histórico y el feedback es positivo porque cuentan con un entorno de trabajo que de otro modo sería difícil de mantener", señala la directora.

Foto: Javier Longobardo

Foto: Javier Longobardo

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A un paso de Zocodover

A escasos metros de la plaza de Zocodover, centro neurálgico de Toledo, el edificio ha desplegado una intensa agenda con un balance de cerca de medio centenar de actividades que incluyen doce grabaciones de prensa, doce presentaciones institucionales y dos exposiciones temporales.

El centro también permite el desarrollo de talleres demostrativos donde se pueden conocer y "probar" los oficios artesanos. Durante nuestro recorrido, coincidimos con una visita guiada de público procedente de Andalucía, que recorre el yacimiento arqueológico de la entrada. El monumento genera un efecto de sorpresa en el visitante, que no espera encontrar un espacio de tales dimensiones y singularidad arqueológica plenamente integrado en el entramado urbano.

Foto: Javier Longobardo

Formación y vanguardia

La estrategia artesana de la región, bajo la marca Legado Artesano, busca conectar la tradición con el diseño actual. Arantxa Pérez Gil destaca la participación reciente en foros como ARCO, donde artesanos de la región colaboraron con artistas nacionales para materializar piezas de vanguardia. "Esa hibridación ayuda a ver la artesanía desde otro punto de vista", comenta sobre la importancia de llevar el oficio a las grandes ferias de diseño y moda.

Foto: Javier Longobardo

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La continuidad de estos oficios se apoya en la formación, como el Máster de Artesanía realizado con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). "El objetivo es fomentar el relevo generacional. Ya hay antiguas alumnas que están trabajando en sus propios talleres", indica la directora.

El edificio, tras doce años de silencio, funciona hoy como el punto de encuentro entre la historia arqueológica de Toledo y la actividad económica y turística del siglo XXI.