El PSOE de Page lamenta el triple trasvase de 180 hm³ concedido por el Gobierno: "Mala noticia y tremendo error"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha considerado "una mala noticia y un tremendo error" el triple trasvase de 180 hm³ aprobado por la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura para marzo, abril y mayo, a razón de 60 hm³ por mes.

Durante un acto de su partido bajo el lema 'Corresponsabilidad es igualdad', celebrado con motivo del 8M en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), la número tres del partido ha argumentado que considera un error esa cesión porque "no ayuda a nadie, no ayuda al Levante a ser más autónomo y a emplear los recursos que ya tiene, financiado por el Estado y por la Unión Europea para ser autónomo en el acceso a los recursos hídricos, como puede ser el agua del mar".

Del mismo modo, ha descrito este trasvase, que según los cálculos del Gobierno regional corresponde al 11 % de las reservas de la cabecera, "es un atentado contra nuestra propia autonomía, no solo en el derecho al agua de uso de boca, que, es esencial, sino también porque tenemos derecho a reivindicar que nuestros agricultores tengan acceso al agua y agotar los recursos hídricos que tenemos".

Y es que ha argumentado que aunque ahora "haya llovido mucho de forma coyuntural y se ve el agua en la superficie", eso "no significa que tengamos garantizada el agua el resto del tiempo y nos parece un error".

"Yo creo que en esto el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que ser muy contundente a la hora de reclamar la paralización de esta aprobación, porque nos parece a todas luces injusta", ha sentenciado Maestre.

Dependencia

Por otro lado, ha destacado los datos dados a conocer por el Observatorio de la Dependencia esta semana y que por primera vez sitúan a Castilla-La Mancha en el primer puesto del ranking.

A este respecto, Maestre ha valorado que "no solo que nos hayan puesto la nota más alta, un sobresaliente", sino que además "somos los que mejor lo estamos haciendo en el ámbito de la conciliación".

La vicesecretaria general ha atribuido esta situación a "la voluntad inequívoca que tenemos de dotar a las personas que no pueden valerse por sí mismas de recursos" y al objetivo de "contribuir a la corresponsabilidad y a la conciliación de los derechos de las mujeres".

Hasta que entró en vigor esta ley, ha recordado, "estaban abocadas a estar en casa cuidando de las personas que no se pueden cuidar ellas solas” por ello ha sostenido que “son esas pequeñas, grandes cosas que se tienen que hacer para garantizar la igualdad".

Maestre ha hecho hincapié en que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Partido Socialista han "avanzado muchísimo en igualdad".

"Ha avanzado para sacar afuera un problema que era privado y que ahora es público, como la violencia de género" y "fuimos pioneros en sacar adelante la idea de conciliación para que la corresponsabilidad fuera una realidad", ha reiterado.