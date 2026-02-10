Page destaca la importancia de los fondos de convergencia y cohesión: "Es apostar por nuestra Unión Europea"

Emiliano García-Page durante la 238 reunión de la Mesa del Comité de las Regiones celebrada en Nicosia (Chipre). Foto: JCCM.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha intervenido este martes en la 238ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones celebrada en Nicosia (Chipre). Durante su discurso ha puesto el foco en la importancia de "apostar por fondos europeos, fondos de convergencia y de cohesión".

"Es apostar por nuestra Unión. El marco financiero no refuerza el concepto de Unión. La Unión Europea en su conjunto representa el 1,2 % del Producto Interior Bruto de todos los 450 millones de habitantes. Y hay quien quiere invertir más en seguridad con menos dinero, es decir, a costa de la seguridad interior, la cohesión regional o la cohesión local".

Junto al vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, Page ha intervenido en la mesa 'Resiliencia y preparación en las ciudades y regiones: el papel de la tecnología digital y la innovación azul'.

Un espacio que también ha contado con la presencia de la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tüttő, la concejala de Nicosia y miembro del Comité Europeo de las Regiones Eleni Loucaidou y el ministro del Interior de la República de Chipre, Constantinos Ioannou. Todos ellos han puesto en común las diferentes iniciativas de las administraciones regionales y locales para mejorar la resiliencia ante catástrofes mediante el uso de la innovación tecnológica.

Por otro lado, se ha apuntado a la necesidad de hacer una llamada de atención a la Unión Europea como conjunto. "Primero hay que hacer un debate serio sobre seguridad y es curioso porque algunos de los que más reclaman que se debe apostar e invertir más en seguridad descuidan lo que de seguridad tiene la Unión Europea, la seguridad en nosotros mismos", ha lamentado Page.

"Resiliencia"

La digitalización ha sido otro de los aspectos que ha abordado el presidente regional durante su participación en la mesa. Ha considerado que "la digitalización no es una opción". "Europa llega muy tarde a la innovación, a la investigación y a la soberanía del dato", ha indicado.

Además, ha relatado que Castilla-La Mancha tiene cuatro proyectos de gemelos digitales en relación con incendios y la gestión del agua. "La Unión Europea, antes que plantearse casi un problema de incendios, agua o catástrofes, tiene que ser resiliente frente a los líderes mundiales que hoy amenazan realmente el concepto de la Unión Europea", ha expresado.

Por último, ha insistido en la importancia de apostar, como lo hace el Comité de las Regiones, "por un marco financiero que no descuide la unión interior si además quiere apostar por la seguridad colectiva frente a la amenaza comercial rusa o china y frente a la Administración Trump".

"Quizás inventar gemelos digitales sobre algunos líderes mundiales nos podría ser también de utilidad a la Unión Europea", ha ironizado Page para sentenciar su discurso.