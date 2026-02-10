La borrasca Marta agrava la situación en Castilla-La Mancha y amenaza con desbordes en los ríos Bullaque, Guadiana y Tajo

Castilla-La Mancha sigue pendiente del cielo. Las precipitaciones que ha descargado la borrasca Marta este martes en la región ha empeorado una situación ya de por sí complicada en las cinco provincias por las crecidas de los ríos.

En Ciudad Real, los vecinos de los pueblos ribereños del Bullaque y el Guadiana han recibido un nuevo mensaje Es-Alert por la afección a los caudales del desembalse del pantano de la Torre de Abraham, mientras en la cuenca del Tajo hay nueve estaciones de aforo en nivel rojo.

Se trata de la segunda ocasión en la que estos vecinos reciben el aviso de Protección Civil desde que comenzara este capítulo de lluvia. El primero, pocas horas después de la apertura de las compuertas, fue enviado el 7 de febrero.

La comunicación alerta de riesgo de inundación e incluye recomendaciones de autoprotección: no cruzar zonas inundables ni respetar los cortes de tráfico, evitar actividades en cauces y sus proximidades, buscar zonas altas o pisos superiores si el agua entra en viviendas, seguir las indicaciones de las autoridades y no realizar llamadas innecesarias al 112, como ha informado Efe.

En la cuenca del Tajo, la situación también se ha agravado con el paso de las horas. Un total de nueve estaciones de aforo y cuatro embalses situados en las provincias de Guadalajara y Toledo se encuentran en aviso rojo. En la provincia guadalajareña, las estaciones afectadas son las dos situadas en el paso del Henares por Humanes, mientras que las compuertas de Pozo los Ramos y El Vado continúan abiertas ante la situación de emergencia que viven los dos embalses.

La apertura de estos aliviaderos se está dejando notar curso abajo del río. El Ayuntamiento de Toledo avisaba a primera hora del día por redes sociales de que como consecuencia de estos desembalses, se esperaba una subida del cauce del Tajo.

De hecho, tanto la estación de aforo del Diamantista como las situadas antes y después -Algodor y La Portusa en Albarreal- también están en aviso rojo.

Situación complicada en Talavera

Siguiendo el curso, Talavera de la Reina continúa siendo uno de los puntos críticos con sus estaciones de aforo superando los 600 metros cúbicos por segundo. Pese a que la situación no ha ido a peor en las últimas horas, las inundaciones provocadas por los arroyos aledaños al caudal principal persisten en el entorno de Entretorres, donde según el Ayuntamiento se está achicando agua a razón de más de un millón de litros por hora.

Los otros puntos críticos que marca el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Tajo son los embalses de Castrejón y Azután, así como el Guadiela en Ruidera (Ciudad Real).

Albacete actúa de urgencia

Además de Talavera, en las últimas horas la situación también se ha complicado en Albacete por el desbordamiento del canal María Cristina al paso por la ciudad y que ha provocado inundaciones en las calles Juan de Toledo, Gabriel Ciscar, Alicante, Letur, Paseo de la Cuba y Campanilla.

Desde el Ayuntamiento albaceteño han criticado la "inacción" y el "silencio" de la Confederación Hidrográfica del Júcar ante esta situación y se han decidido a llevar a cabo una actuación de urgencia que ha consistido en el envío de maquinaria pesada a los municipios de La Lobera y La Herrera para derivar agua a la balsa de laminación de La Lobera y a la gravera de La Herrera para bajar así la lámina de agua que llega a la red de colectores de la ciudad.

El alcalde, Manuel Serrano, ha recordado que en los últimos días han caído más de 600 litros por metro cuadrado en la Sierra de Alcaraz, por lo que la llegada de tanta agua a la ciudad ha hecho que el Canal de María Cristina se haya visto desbordado y un tercio de la red de colectores de Albacete se haya colapsado.

El Júcar crece en Cuenca

Por último, el Ayuntamiento de Cuenca ha instado de nuevo al desalojo de las viviendas del paraje del Royo ante el crecimiento del río Júcar, que se encuentra en nivel naranja con un caudal de 122,46 metros cúbicos por segundo a su paso por la capital.

Este paraje, situado en el entorno de la antigua carretera hacia Madrid, que cuenta con algunas casas, generalmente segundas residencias, ya tuvo que ser desalojado el pasado jueves, como medida preventiva cuando el caudal del río llegó a rozar los 190 metros cúbicos por segundo.

A nivel regional, la coordinación de este capítulo de emergencia la está llevando a cabo la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), quien mantiene un seguimiento constante de la situación y recuerda a la población la importancia de extremar la precaución en los desplazamientos y en las zonas cercanas a los ríos afectadas por el aumento del caudal