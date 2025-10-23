Page reclama al Gobierno que frene la financiación singular para Cataluña: "Intentan quedarse con todo"

Emiliano García-Page hablando con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, a la entrada a los premios Cornicabra.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que frene la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) evitando así que el Congreso comience la tramitación de un nuevo marco de financiación singular en Cataluña por considerarla "incompatible con la Constitución".

Durante su intervención este jueves en los premios 'Cornicabra', otorgados por la denominación de origen protegida de aceite de oliva 'Montes de Toledo', ha vuelto a dejar claro que dará "batalla" para impedir que salga adelante este compromiso adquirido por el Partido Socialista de Cataluña con la formación independentista a cambio de su apoyo para investir president a Salvador Illa.

Con el 31 de octubre en el horizonte -fecha en la que culmina el plazo para que el Ejecutivo se pueda oponer a la tramitación- Page ha insistido en que se trata de "un cupo para unos a costa de que lo paguemos los demás o que se nos quite a los demás".

Según ha explicado, esta propuesta que "revienta por completo el equilibrio entre ingresos y gastos del Estado" se debatiría en el parlamento nacional en función de que el Gobierno "lo pare o no en el Consejo de Ministros".

“El simple debate vulnera la ley por completo”, ha insistido, justo antes de desear que el Gabinete “cumpla con su obligación porque, de lo contrario, estarán no solo incumpliéndola, sino haciéndole un flaquísimo favor al concepto de igualdad”.

Page ha sumado esta reflexión a una crítica al independentismo por estar imbuido en "una permanente ofensiva" para "intentar quedar con todo".

Y es que para el presidente castellano-manchego, esta maniobra tiene "una clara repercusión en la estabilidad económica del país", por lo que ha avisado que "no vamos a estar de brazos cruzados".

Debate de la financiación

El también barón socialista ha aprovechado la intervención para exigir que el nuevo marco de financiación autonómica, caducado desde hace una década, sea diseñado con la aportación de todos los territorios en igualdad de condiciones o de lo contrario, "alguien saldrá ganando y los demás saldrán perdiendo". "No hay vuelta de hoja, es de sentido común", ha apuntado.

Page ha descrito que este debate "va mucho más allá de la izquierda y la derecha" y ha vaticinado que esta defensa "saldrá bien" para los intereses de Castilla-La Mancha porque "las cosas que son imposibles son imposibles".