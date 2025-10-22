La borrasca 'Benjamín' llega a Castilla-La Mancha: Aemet alerta de vientos de hasta 80 kilómetros por hora

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de la llegada a la Península de la borrasca 'Benjamín', un sistema de gran impacto que dejará viento intenso, lluvias débiles y un descenso notable de las temperaturas en Castilla-La Mancha durante las próximas horas.

Según la información difundida por la AEMET, Benjamín, nombrada por el servicio meteorológico francés Météo-France, comenzará a influir en el territorio peninsular a partir de la madrugada del jueves, con rachas de viento muy fuertes en amplias zonas del país y un temporal marítimo significativo en el norte.

En el caso de Castilla-La Mancha, la Agencia mantiene avisos amarillos por viento en varios puntos del oeste y norte regional, especialmente en Guadalajara, Albacete y Cuenca, donde se esperan rachas que podrían alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Las zonas más afectadas serán las comarcas de la Serranía de Guadalajara, Parameras de Molina (Guadalajara) y la Serranía de Cuenca donde las rachas de viento se esperan de unos 80 kilómetros por hora.

Vientos de 70 kilómetros por hora

En lugares como La Mancha albaceteña, Alcaraz y Segura, Hellín, Almansa y La Mancha conquense se podrán encontrar con vientos de hasta 70 kilómetros por hora en las horas centrales del día.

En el resto del territorio se prevén vientos moderados del oeste y suroeste, que tenderán a amainar a lo largo del fin de semana.

Bajada de temperaturas

El paso de 'Benjamín' dejará un ambiente más frío y húmedo, especialmente el jueves y el viernes. Las temperaturas mínimas bajarán los 7ºC en Toledo y Ciudad Real, mientras que las máximas no superarán los 17ºC en la mayor parte de la región.

En cuanto a las precipitaciones, la AEMET prevé débiles y dispersas en el norte y oeste de la comunidad, con mayor probabilidad en zonas de sierra, aunque sin acumulaciones significativas.