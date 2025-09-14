Núñez acusa al PSOE de "silencio cómplice" ante los recortes de la PAC que afectan al campo castellanomanchego

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este domingo en Membrilla la importancia vital del sector primario para la región y ha advertido de los graves riesgos que afronta si no se adoptan medidas urgentes.

Durante un acto que ha congregado a agricultores y ganaderos de la región, Núñez ha reivindicado que el campo es "mucho más que un negocio", pues representa también la cultura, la tradición y la vida social de miles de familias manchegas.

El líder del PP regional ha destacado que septiembre es un mes en el que se puede comprobar cómo la vendimia reúne a familias enteras en torno a las viñas, pero ha recordado que Castilla-La Mancha no es solo vino: "Esta tierra es queso, es azafrán, es miel, es pistacho, es cebolla, es cereal, es aceite, es ganadería y es el melón de Membrilla, el mejor del mundo".

Por ello, ha defendido que es obligación de las instituciones proteger esa riqueza que, además, convierte a la región en una potencia exportadora, con más de 9.000 millones de euros vendidos al exterior en 2024.

Recorte PAC

Durante su intervención uno de los focos principales ha sido la Política Agraria Común. Núñez ha denunciado que la actual PAC, con un recorte del 20% que se eleva hasta el 32% con la inflación, "supondría el cierre del campo en Castilla-La Mancha".

Además, ha acusado tanto al presidente autonómico, Emiliano García-Page, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantener un "silencio incomprensible" ante lo que califica como el mayor ataque a la agricultura y la ganadería en décadas.

"En el PP defendemos lo contrario, una PAC fuerte, justa y común, que garantice rentas, apoyos directos y menos burocracia, porque un agricultor debe pasar más tiempo en el tractor que en una asesoría fiscal", ha subrayado.

Preocupación múltiple

El dirigente popular ha enumerado algunos de los problemas que más preocupan al sector, como los bajos precios de productos clave, apreciando la caída entre un 20 y un 30% de la vendimia y los precios tan bajos a los que se ha vendido la sandía o el melón.

Además de la falta de respuesta ante la plaga de conejos que amenaza cultivos en amplias zonas de La Mancha, o la lengua azul, que ha hecho estragos en muchas explotaciones de Ciudad Real y Toledo.

En este último caso, Núñez ha criticado la falta de ayudas de la Junta para sufragar las vacunas, en contraste con comunidades como Andalucía o Extremadura, que sí las han financiado.

Relevo imposible

El presidente del PP-CLM ha insistido en que el campo "no quiere limosnas, sino futuro y rentabilidad". En este sentido, ha alertado de la falta de relevo generacional y ha recordado que el 36% de los titulares de explotaciones tienen más de 61 años, mientras que un 66% de los jóvenes que han solicitado incorporarse al campo han quedado fuera de las ayudas.

"Es inadmisible que Page presuma de tener dinero de sobra y, al mismo tiempo, no destine recursos a asegurar el futuro del campo", ha reprochado.

Compromiso

Núñez ha concluido asegurando que solo hay dos formas de defender el campo: "la del PSOE, con mentiras, burocracia, impuestos y abandono, o la del PP, que protege a agricultores y ganaderos, trabaja de su mano y les da el respeto que merecen".

Finaliza reiterando su compromiso de ser "el presidente del campo de Castilla-La Mancha" y de trabajar junto al sector para lograr que la región sea "puntera, dinámica y emprendedora".