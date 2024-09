Milagros Tolón se autodescarta para suceder a Page al frente del PSOE de Castilla-La Mancha

"Nunca me he planteado ser candidata alternativa de nadie". Así de rotunda se ha manifestado la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, preguntada sobre la posibilidad de optar a unas primarias en el PSOE regional como alternativa al actual secretario general y presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page.

"Yo nunca me he planteado nada a nivel regional", ha insistido Tolón este lunes ante los periodistas durante un acto celebrado en la propia Delegación del Gobierno, saliendo así al paso de los rumores en torno a la posibilidad de que ella misma pudiera enfrentarse a Page en las primarias que se convocarán, si hay candidato alternativo, con motivo del Congreso Regional que el PSOE de Castilla-La Mancha celebrará en Toledo los días 18 y 19 de enero de 2025.

Sólo dos días después de que el Comité Regional del PSOE castellano-manchego convocase el pasado sábado este Congreso Regional, Tolón ha querido autodescartarse para entrar en esa carrera por el liderazgo socialista en la comunidad autónoma.

Todos pueden optar

El otro nombre que suena con insistencia en el partido para esas posibles primarias es el de la ministra de Vivienda, la ciudadrealeña Isabel Rodríguez, que aún no se ha pronunciado públicamente en torno a este asunto.

"Creo que somos 11.000 militantes, cada uno tendrá la libertad, pero bueno por mi parte yo ya he dicho, yo ya me he pronunciado, y nunca me he planteado ser candidata alternativa de nadie, pero hay 11.300 militantes del Partido Socialista que pueden optar, como dicen los estatutos", ha dicho Tolón.

Preguntada por la posibilidad de que, autodescartada ella, existan otros nombres que sí quieran enfrentarse a Page, la delegada de Sánchez en Castilla-La Mancha ha dicho que "no lo sé, no sé lo que piensan los 11.000 militantes". Milagros Tolón, igualmente, no se ha querido pronunciar sobre si sería bueno o no para los socialistas de Castilla-La Mancha que hubiera otras opciones: "Yo ahí no me voy a pronunciar".

Una militante más

"Yo soy una militante más y les puedo decir desde aquí que yo no me he planteado, nunca me he planteado nada a nivel regional, con lo cual vamos a centrarnos primero en lo más importante, que es el Congreso Federal", ha dicho la delegada en referencia a la cita que se celebrará a finales de noviembre en Sevilla, en el que se aclamará previsiblemente a Pedro Sánchez como líder nacional del PSOE.

Según Tolón, ese Congreso Federal dará un "espaldarazo fuerte" al Gobierno de Sánchez, que, en su opinión, "va a ser un secretario general avalado por una gran parte" del partido. "Yo iré al Congreso Federal como presidenta del Comité Federal y tendré el papel que allí tienen las representantes del Comité Federal", se ha limitado a decir Tolón.

La exalcaldesa de Toledo se ha mostrado "convencida" de que el PSOE de Castilla-La Mancha "va a hacer un papel no solamente de diálogo, sino también de mejorar para que llevemos a cabo las políticas que estaba llevando el Gobierno de Sánchez y que mejoremos en todas esas políticas, que es sobre todo lo que nos piden los ciudadanos".

Sería "inexplicable"

Como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, en su discurso del pasado sábado, Page llegó a considera como "inexplicable" que Sánchez quisiera generar una candidatura alternativa a la oficial en el PSOE de Castilla-La Mancha, fundamentalmente porque es el presidente de la Junta con mayoría absoluta y cuenta con el total respaldo de la dirección regional del partido.

Según las fuentes consultadas por este periódico, Page, sin citar en ningún momento a Sánchez, sí insinuó que esa posible alternativa a su liderazgo provocaría una ruptura en el PSOE castellano-manchego, de imprevisibles consecuencias.

En ocasiones anteriores, Page sí ha pedido expresamente a Sánchez que ambos respeten sus liderazgos en el PSOE, cada uno en su ámbito. La posibilidad de que el presidente del Gobierno quiera "mover la silla" a Sánchez está en el ambiente dentro del PSOE, aunque ya ha quedado claro que Tolón no participará en esa hipotética operación.