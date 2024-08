El Gobierno carga contra los "sembradores de odio" tras el crimen de Mocejón: "Las redes han sido un vertedero"

El horrendo asesinato a puñaladas del niño Mateo, ocurrido el pasado domingo en Mocejón (Toledo), cuando jugaba con unos amigos en el campo de fútbol municipal desató de inmediato una oleada de islamofobia en las redes sociales.

Pese a que el autor confeso ha resultado ser un joven español y vecino de la localidad que padece graves problemas mentales, numerosas cuentas vinculadas a la ultraderecha en cuestión de horas inundaron 'X' (antes Twitter) de mensajes racistas e islamófobos en los que se daba por hecho que, dadas las circunstancias del caso, el criminal era magrebí.

No había ni un solo indicio para pensarlo; muchos menos alguna prueba. Pese a ello, tampoco dudaron en alimentar sin descanso teorías infundadas con las que trataban de vincular con el crimen a un grupo de medio centenar de menores senegaleses que residen desde primeros de agosto en un hotel del pueblo toledano, donde han sido acogidos tras llegar a España de manera irregular a través de Canarias. Desde su llegada no han provocado incidentes y, pese al ruido de las redes, los vecinos de Mocejón han mostrado una gran serenidad y no han arremetido contra ellos en ningún momento.

Más adelante, los "sembradores de odio", como los ha definido la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, durante una rueda de prensa, llegaron a atacar al periodista Asell Sánchez, primo de Mateo y portavoz de la familia, por haber trabajado en África y haber pedido, todavía cuando se estaba buscando al asesino, que no se acusase a nadie precipitadamente "por su raza o su color de piel". Luego se ha sabido que, cuando lo dijo, la Guardia Civil ya había informado al círculo más íntimo de Mateo que sospechaban la persona que le había quitado la vida era un vecino de Mocejón.

Las redes, un "vertedero de inmundicia"

"¿Se puede ser más cruel y miserable?", se ha preguntado Milagros Tolón este martes durante una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Y ha lamentado, igualmente, que tras el asesinato del pequeño Mateo en Mocejón las redes sociales se hayan convertido en un "vertedero de inmundicia".

De ello ha culpado a los "sembradores de odio" que "desde el anonimato en la mayoría de los casos tratan de culpar a todos de quienes se diferencian de ellos por su color de piel, por su religión o porque quieren sacar rédito". Así, la representante gubernamental ha pedido a todos ellos "que sean humanos, porque sus bulos aprovechando una desgracia pueden generar otra", acusándolos veladamente de tratar de generar un estallido de violencia contra los inmigrantes.

Pese a todo, preguntada por EL ESPAÑOL - EL DIGITAL sobre si el Gobierno de España descarta iniciar acciones legales contra alguno de los agitadores que difunden informaciones falsas y mensajes de odio en las redes, ha respondido que frenar su difusión es "una cuestión de toda la sociedad, que tiene que poner pie en pared".

IU irá a la Fiscalía

Un paso más allá dará Izquierda Unida (IU), que ya ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía porque, a su juicio, estos mensajes "podrían constituir un delito de odio" puesto que "atacan directamente a la población migrante de la localidad y, por extensión, a la de Castilla-La Mancha".

La coalición izquierda, en un comunicado, ha considerado "bochornoso que la extrema derecha haya instrumentalizado un suceso tan trágico para promover un discurso racista y xenófobo". "Se está intentando provocar un enfrentamiento racial con fines políticos y partidistas", han añadido desde IU, donde consideran que "estas acciones no pueden quedar impunes ni ser toleradas bajo la excusa de la libertad de expresión".

Los vecinos de Mocejón:



“El pasado lunes 5 de Agosto llegaron al pueblo 50 africanos en un autobús que los dejó en el Hotel Pattaya.



Somos menos de 5.000 personas y vivíamos tranquilos. Ahora hay violaciones, robos y el asesinato de este niño de 10 años”.



Medios VS Realidad. — Alvise Pérez (@Alvise_oficial_) August 18, 2024

Igualmente, el coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, ha alertado de que actualmente existe una "industria del odio" de la que ha dicho que no solo genera ingresos económicos a través de la monetización en las redes sociales, sino que también ha tenido un impacto directo en los resultados electorales, en clara alusión al crecimiento político del partido encabezado por Alvise Pérez, ahora eurodiputado.

Mellado ha cuestionado directamente el papel de la red social X en la difusión de estos mensajes. "En lugar de impedir la propagación de bulos y mensajes de odio, la plataforma los promociona, les da mayor visibilidad y permite a sus usuarios monetizarlos", ha señalado, por lo que ha pedido a las autoridades que "tomen cartas en el asunto y actúen de manera contundente contra estos comportamientos delictivos" que, en su opinión, "atentan contra la convivencia y la cohesión social".