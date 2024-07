El PSOE asegura que el nuevo Estatuto de Autonomía eleva la igualdad de oportunidades "a la máxima potencia"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha destacado que el Estatuto de Autonomía de la región va a ser "el primero de toda España en consagrar la igualdad de oportunidades entre el mundo rural y el mundo urbano".

Así se ha expresado Gutiérrez en la localidad de Domingo Pérez (Toledo), donde ha asistido a la presentación de la agrupación socialista local. Allí ha afirmado, en declaraciones a los medios, que "a diferencia de lo que han buscado otras autonomías, en otros momentos, nuestro Estatuto se quiere definir como una gran apuesta por la igualdad".

El secretario de Organización del PSOE ha asegurado que su formación no quiere un Estatuto de Autonomía para darse "golpes en el pecho" sobre sus hechos históricos, sino para darse golpes en el pecho "sobre la igualdad radical que tienen que tener los ciudadanos de Castilla-La Mancha entre sí, con independencia de donde vivan o de sus rentas".

Gutiérrez ha incidido en que el nuevo texto es "el primero que introduce la lucha contra el despoblamiento dentro de sus principios generales" y ha sentenciado que es, sin ninguna duda, "el más vanguardista y que más avanza respecto a los derechos de la Castilla-La Mancha rural".

Tensiones entre el PP y Vox

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha ha respondido a preguntas de los periodistas sobre las tensiones entre el PP y Vox, tras el anuncio de este último partido de salir de todos los gobiernos autonómicos de coalición con los 'populares' a raíz de la crisis abierta por el reparto de menores inmigrantes no acompañados.

"Lo que tiene que hacer el PP es atreverse, dar un paso más y romper los pactos que tiene en muchos municipios de Castilla-La Mancha", ha aseverado Gutiérrez, para quien no es "entendible" que no pueda ser vicepresidente de Castilla y León aquel que no acepta el reparto de menores inmigrantes no acompañados y sí que puedan ser vicepresidentes de la diputación de Toledo o Ciudad Real aquellos que niegan la violencia de género o el cambio climático.

"No puede ser que Vox rompa en las autonomías y el PP no se atreva a romper en los ayuntamientos y diputaciones", ha señalado.