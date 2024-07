Page carga contra la "demagogia de la mala y de la barata" sobre la inmigración

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido que no se haga demagogia "de la mala y de la barata" sobre la inmigración irregular como se está haciendo. "No se me pasa por la cabeza que alguien pueda negarse a acoger menores no acompañados", ha expresado durante su visita a Molina de Aragón (Guadalajara).

El líder del Ejecutivo regional ha expresado que "España tiene recursos suficientes como para no tener que alarmarse". "Tenemos capacidad suficiente para gestionarlo y, por tanto, yo confío en la Policía, en la Guardia Civil", ha indicado en alusión a la propuesta del PP de que la Armada se desplace a los países de origen de las personas migrantes para evitar la salida de cayucos.

Según el presidente, "cuando se apela de esa manera a las Fuerzas Armadas, en el fondo se está haciendo de menos a la Guardia Civil y a la Policía". "Es una especie de desprecio y, sinceramente, creo que necesitan todo el apoyo y si es necesario, todo el refuerzo, pero lo vienen haciendo extraordinariamente bien", ha afirmado.

En este contexto, en cuanto al asunto de la negociación con las comunidades para acoger menores migrantes no acompañados, Page ha lamentado la "retórica interesada, para sacarle punta y provecho político y electoral, lo que es lamentable".

"Alguno se pasa muchos pueblos y es miserable algunos de los comentarios que escucho, sobre todo en la extrema derecha. Nosotros vamos a cooperar, pero es verdad que el acuerdo pasa porque también el Gobierno de España nos defina un escenario", ha indicado, a la vez que ha reconocido que le da "casi vergüenza" entenderse con Junts, a los que han calificado de "extrema derecha xenófoba, peligrosa, el Vox de Cataluña".

Confianza en la Justicia

Por otro lado, Page ha mostrado su confianza en la Justicia y ha abogado porque se aclare lo antes posible el asunto de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. "Espero salga bien librada de este pleito", ha indicado.

"Para mí, prevalece una aspiración personal, que salga bien librada de este pleito. Llevo muy mal todo lo que significa el sufrimiento de los entornos familiares. Lo digo por propia experiencia", ha asegurado.

Por último, ha confiado en que todo "quedará bastante explicado y aclarado". "Lo importante es que no haya condenas a priorísticas de nadie", ha sentenciado.