Page prevé que el Estatuto de Castilla-La Mancha se publicará este año en el BOE: "Daremos ejemplo en España"

La buena marcha de las negociaciones entre los grupos parlamentarios del PSOE y el PP en las Cortes de Castilla-La Mancha para la reforma del Estatuto de Autonomía hacen pensar que el nuevo texto pueda aprobarse con amplio acuerdo en las próximas semanas y que haya cierto optimismo en los dos principales partidos de la región.

El propio presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ha dicho este lunes en la localidad conquense de Belmonte que es previsible que el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha pueda publicarse este año en el Boletín Oficial del Estado después de ser aprobado en las Cortes autonómicas "ampliamente pactado". Como se sabe, el texto tiene que ser validado también en las Cortes Generales.

"Estamos a las puertas de ese debate, y estoy confiado en que vamos a dar un ejemplo muy positivo en el conjunto de España y que además eso nos va a permitir que participen muchos colectivos para sentirse representados en el nuevo texto del Estatuto", ha comentado García-Page en la presentación del Plan Estratégico de Turismo 2024-2030 en el castillo de Belmonte.

Voluntad de acuerdo

El presidente castellano-manchego ha confiado, en este sentido, en la voluntad de pacto del PSOE y el PP, ya que, tal como ha subrayado, el 90 por ciento de las decisiones que se toman en Castilla-La Mancha "y de la política que se hace en esta tierra" son fruto del acuerdo político. Por el momento, el grupo parlamentario de Vox no participa en este clima de consenso y se desconoce su posición concreta en torno al nuevo Estatuto.

Page también ha hecho hincapié en que esta reforma del Estatuto se va a hacer "con la vista puesta en seguir haciendo más grande España y no romper nada, al contrario en seguir haciendo más útil, más eficaz y adaptar nuestro contexto político, jurídico y constitucional a la Castilla-La Mancha de hoy".

En este contexto, el presidente regional se ha referido al trasfondo histórico del castillo de Belmonte y de otros monumentos de la región, como el Palacio de Fuensalida de Toledo, en el que está la sede de la Presidencia de la comunidad autónoma, y ha abogado por la necesidad de mantener "al menos la unidad" en España.

El "cuento" de los separatistas

Ha planteado que se mantenga esta unidad contra unos pocos en España, que según ha dicho: "No es que no compartan los métodos o los caminos, que es legítimo, sino que no comparten los fines de la inmensa mayoría, porque en realidad lo que quieren es romperla", ha considerado.

Hoy "llevamos con naturalidad la concatenación de hechos históricos que nadie pretende reescribir", con la excepción de los independentistas catalanes, que según Page, "se han inventado el cuento de que en 1714 poco más o menos les privamos de la independencia, cuando lo que estaban es defendiendo a otro rey distinto a los borbones"

"¿Cómo se puede intentar engañar a la gente, y lo que es lo peor, convertir el engaño en un arma política?", se ha preguntado García-Page, que ha sentenciado: "La historia es la que es y la tienen que definir los historiadores y la tienen que construir". Y ha añadido: "Las sociedades no la definen, no la debieran de definir ni las leyes, ni menos aún los políticos".

El PP enfría el optimismo

Por su parte, la secretaria segunda de la Mesa de las Cortes y diputada autonómica del PP, Tania Andicoberry, ha mostrado este lunes la voluntad de consenso de su partido ante la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pero ha "enfriado la euforia del PSOE" en torno a este asunto.

A preguntas de los medios, Andicoberry ha recordado que "los plazos y los tiempos los marcará la negociación" y que esa negociación "lleva su camino" bajo "la premisa de que nada está acordado hasta que todo esté acordado".

Dicho esto, ha indicado, tras días escuchando a "distintos portavoces del PSOE hablar sobre esas negociaciones", que el PP no entiende esa necesidad de salir a "hablar sobre ello", pues el PP "mantiene esa prudencia y esa lealtad".

"Nosotros mantenemos la misma posición que mantenemos desde el principio, la de negociar con lealtad y negociar con discreción, bajo la premisa de que nada está definitivamente pactado hasta que no lo esté todo, y con el compromiso y la voluntad de llegar a un consenso", ha concluido, eludiendo hablar de "tiempos" sobre un acuerdo definitivo.

Prudencia en el PSOE

Finalmente, la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha considerado que la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía regional "daría tiempo" a iniciarse antes del verano, durante este mes de julio.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Abengózar ha señalado que aunque este lunes se han visto las previsiones de plenos para el mes de julio, aún "estamos a día 1" y está "todo el mes por delante".

En cualquier caso, ha coincidido con el PP en que en torno a este tema "hay que ser prudentes" porque "aún se está trabajando en la reforma del Estatuto, aún se están llegando acuerdos, aún nos estamos sentando para dialogar", abogando por "la prudencia hasta que todo esté cerrado".

En este contexto, y preguntada por las manifestaciones de Podemos Castilla-La Mancha considerando que "la única opción que asegura en la región una verdadera representatividad y pluralidad es la creación de una circunscripción única total o adicional a las cinco provinciales que ya existen y un número en torno a los 100 escaños", la socialista ha destacado que "con ese número cien yo creo que lo que han echado es cálculos a ver de qué manera vuelven a tener representación en las Cortes de Castilla-La Mancha".

Abengózar se ha referido, en este punto, a la entrevista del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, en Europa Press, en la que habló de posibles horquillas que se manejan, con un máximo de 59 escaños, a las que tendrá que hacer referencia el Estatuto, pero ha recordado que el desarrollo de este asunto "lo tiene que aplicar una ley".