Page eleva su optimismo tras las dos nuevas sentencias del Supremo: "La batalla global por el Tajo se va a ganar"

"Lo que sí sé es que la batalla global por el Tajo se va a ganar". Así lo ha dicho este viernes en Toledo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al recordar que el pasado miércoles, 19 de junio, se cumplieron 52 años del decreto de prohibición de bañarse en el Tajo y después de conocer las dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo en las que se rechazan los recursos de la Comunidad Valenciana y la Diputación de Alicante a los nuevos caudales ecológicos del trasvase al Segura.

"Hoy lo tengo más claro que a lo mejor en las últimas décadas", ha manifestado Page durante la inauguracion del Salón Rico y el Corral de Don Diego en la capital regional, mostrando así su mayor optimismo frente a la batalla que desde hace décadas libra Castilla-La Mancha contra el trasvase.

"Los que tuvimos desde niños la posibilidad de bañarnos, incluso cuando ya estaban los carteles puestos de prohibido, lo recordamos con añoranza, con melancolía", ha manifestado, para aludir de nuevo a esa "batalla" por el río que, ha añadido, "necesita de un esfuerzo sostenido, constante y peleón".

Sentencias del Supremo

El presidente castellano-manchego ha lamentado que, al margen de acuerdos o de peleas políticas, ese esfuerzo se ha tenido que "arrancar" de la mano de sentencias del Tribunal Supremo, en referencia a las cinco sentencias anteriores a las que ahora se suman las dos nuevas de este mismo mes de junio. "Es bastante triste tener que llegar hasta ahí", ha lamentado Page.

"Los tribunales pueden darte o no la razón, aunque tú creas que la tienes. A nosotros no la han dado, y ya es mucho. Porque llegamos a pensar que no la teníamos. La tenemos nosotros, y a poco que se escuche el clima, es evidente que esa razón nos va a seguir acompañando", ha sostenido.

Como se sabe, este mismo jueves el Supremo ha inadmitido el recurso de la Diputación de Alicante contra los "recortes" del trasvase impuesto por las nuevas normas reguladoras y el pasado 7 de junio se conoció otro fallo de este mismo Alto Tribunal en el que se rechazaba también el recurso de la Comunidad Valenciana.

En ambos casos, el Tribubal Supremo avala la revisión de los planes hidrológicos impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica y los nuevos caudales establecidos para el río Tajo.