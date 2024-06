El motivo por el que 136.593 vehículos de Castilla-La Mancha se arriesgan a una multa de la DGT

En Castilla-La Mancha hay un total de 136.593 vehículos que no tienen la ITV en vigor, lo que se traduce en un 9,3 % del parque automovilístico. De ellos, 59.811 son turismos, 26.334 son motocicletas y 50.448 pertenecen a otras categorías.

Así se extrae del último estudio realizado por Informes Mecánicos, que ha analizado los microdatos del parque de vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) correspondientes al año 2023.

Estas cifras corresponden a aquellos vehículos que, teniendo menos de 25 años, no tienen la ITV en vigor o no se ha tramitado su baja administrativa. Incluyen a los que están circulando sin haber pasado la ITV, pero también a aquellos que podrían estar en desuso o abandonados.

Multas por no tener la ITV en regla

Según detalla el Real Decreto 920/2017 por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos, los coches y las motos están exentos de pasar por alguna estación ITV hasta que cumplan los cuatro años. A partir de entonces, deberán pasar cada dos y, en el caso de los coches con 10 años o más, la obligación es anual.

Circular con un vehículo que no ha pasado la ITV se considera una infracción grave que conlleva una potente multa. Además, si el conductor se ve involucrado en algún accidente mientras la ITV no está en regla, las compañías aseguradoras no se harán cargo de ningún daño o indemnización.

Durante la propia inspección del vehículo, el resultado puede ser favorable (si hay desperfectos leves), desfavorable (si hay un defecto grave) o negativo (los problemas son tan graves que se inmoviliza el automóvil).

En los supuestos de desfavorable y negativo, las multas van de los 60 a los 500 euros; no pasar la segunda inspección a tiempo se sanciona con otros 500 euros; circular sin la pegatina conlleva una multa de 80 euros; y circular sin la ficha técnica supone 60 euros de sanción.