El PSOE pide la dimisión de José Manuel Cobo, diputado de Vox condenado por administración desleal

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha pedido este viernes la dimisión del diputado de Vox en las Cortes regionales, Francisco José Cobo, condenado a seis meses de cárcel por un delito de administración desleal.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo recogidas por Efe, Gutiérrez ha señalado que el diputado regional de Vox también ha sido condenado al pago de una indemnización de 21.000 euros, además de haber sido inhabilitado para la administración de fondos privados durante su condena.

"Creo que aquellos partidos políticos que basan sus estrategias en lanzar bulos sobre sus rivales políticos, que piden la dimisión por supuestos casos, que se inventan o se fabrican ellos en sus mítines políticos, deberían exigirse más cuando les afecta a ellos, no por suposiciones, sino por sentencias", ha asegurado el dirigente socialista, quien ha considerado este hecho "extremadamente grave".

Gutiérrez ha dicho que si Cobo no puede gestionar recursos privados, "cuánto menos recibir recursos públicos" y ha insistido en que "en ese partido que tanto señala con supuestos casos de corrupción que se inventan ellos, deberían ser muy tajantes" a la hora de condenar, pedir la dimisión o expulsar de Vox a este diputado.

El secretario de Organización del PSOE ha opinado que Vox "debería decir inmediatamente que le abren expediente, que le expulsan del grupo parlamentario y que le exigen la dimisión" porque, de lo contrario, "serán corresponsables políticamente".

Administración desleal

Según ha informado eldiario.es, los hechos se remontan a 1998, cuando Cobo y otros tres socios -uno es el denunciante y otro ha sido condenado junto a él- crearon una sociedad llamada la sociedad 'Could Be Better Consulting' que se dedicaba a "la implantación de sistemas de calidad en todo tipo de empresas, gestión de comercio exterior y cualquier otro servicio relacionado con la ingeniería industrial".

En los años 2002 y 2003, los dos socios que no han sido juzgados dejaron de ser trabajadores de la sociedad pero mantuvieron su participación hasta su disolución en 2008. Mientras Cobo y el otro condenado crearon otra empresa en 2004.

El delito, según refleja la sentencia, radica en que los condenados realizaron cuatro trabajos a nombre de 'Be Better Consulting' que facturaron a favor de la nueva empresa que habían creado.

Esta situación fue denunciada por uno de los socios de 'Be Better Consulting' en 2011 pero no ha sido hasta este mes de abril cuando se ha celebrado el juicio.