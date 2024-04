Page pide un pacto de Estado para evitar que Bildu y Junts sean decisivos en la política española

"Creo que cosas tan elementales como que Bildu no puede ser decisivo o que Junts no puede ser determinante en la política española, no tendrían que estar siendo zarandeadas ni objeto de debate". Es la opinión que este jueves ha expresado desde Bruselas el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al ser preguntado por los periodistas por las elecciones vascas del próximo domingo. "Eso sí que tendría que ser un auténtico pacto de Estado entre la izquierda y la derecha", ha dicho Page.

A juicio del líder autonómico, este criterio tan básico y fundamental "tendría que formar parte de los grandes acuerdos de país entre los partidos que defendemos el sistema que tenemos. Que por cierto, es el sistema que permite a los minoritarios e incluso a los violentos poder presentarse a las elecciones, tener cargos públicos y decir lo que piensan".

Para el presidente castellano-manchego, "una cosa es que en un momento determinado puedan sumar sus votos a una ley en concreto, a una decisión, evidentemente están en el Parlamento, no se trata de una exclusión. Pero lo que me parece fundamental es que en todo caso nunca sean decisivos. Que no tenga que pasar toda la sociedad española por los escasos votos, los escasos diputados de formaciones que realmente lo que nos desean es lo peor a la sociedad española".

"Un anténtico pacto de Estado"

En este punto, Page ha roto una lanza en favor del candidato socialista, Eneko Andueza, y la dirección del PSE en relación a Bildu al afirmar que "yo creo que tienen muy claro que no puede depender el futuro y la gobernabilidad, porque eso no solo es lo que a mí me trasladan, sino que además sé que son sus convicciones profundas".

A juicio de Page, "esto pasa con Bildu y en otra escala pasa también con independentistas radicales que lo único que utilizan es los votos de la inmensa mayoría de los españoles justamente para que nos hagamos daño a nosotros mismos. Yo creo que a todos los que quieren acabar... con nuestro sistema de convivencia y mucho más a aquellos que además lo han intentado por la violencia, con todos esos hay que tener claro que no se les puede dejar determinar, ser determinantes y ser influyentes".

En opinión de Page, los partidos independentistas "pueden participar y deben participar en la vida democrática porque la Constitución que tenemos es muy abierta y muy incluyente, pero lo que no pueden ser es decisivos. Ese sí que tendría que ser un auténtico pacto de Estado entre la izquierda y la derecha". Según el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha, este pacto de Estado debería fraguarse "entre los partidos constitucionalistas en España, para que quede claro que una cosa es participar en el debate político y otra cosa es darles la acción de oro, la llave de oro de la política española".

Bildu "prisionero de ETA"

Sobre la actitud de EH Bildu sobre la banda terrorista ETA, Page opina que este partido "está todavía prisionero, está esclavo de la cultura de ETA. Es lo grave, es lo difícil y tienen que desembarazarse por completo. Creo que ha pasado suficiente tiempo".

En este sentido, el presidente castellano-manchego ha dicho que "frente a aquellos que dicen que hay que madurar y que tiene que pasar tiempo, creo que ha pasado suficiente tiempo. Y por tanto, tienen que dar un paso adelante si quieren entrar en un terreno de normalización".

"A pesar de eso -ha dicho Page- eso no significará que la sociedad española, yo desde luego no pienso apuntarme a eso, la sociedad española entre en amnesia y que parezca que no ha pasado nada. No, no se trata de pelillos a la mar, evidentemente que no. Pero lo verdaderamente importante es que entren en la cultura democrática y por tanto que reconozcan que el terrorismo no solo fue doloroso, no fue solo terrorismo, sino que además fue absolutamente estéril y profundamente antidemocrático".

"Que nunca sean decisivos"

"De manera que tienen que dar un paso más definitivo y creo que el hecho de que ahora el candidato se vea forzado por la presión a templar un poco más el discurso, no es suficiente, evidentemente", ha asegura el presidente de Castilla-La Mancha.

En este sentido Page ha dejado claro sobre Bildu que, desde su punto de vista "la primera solución a una enfermedad es un buen diagnóstico y no tienen un diagnóstico preciso de lo que ha pasado en todas estas décadas en España y en el País Vasco. Desde luego, evidentemente, yo sería partidario de que Bildu no entre en negociaciones y menos aún en poder influir".

"Me parece fundamental que nunca sean decisivos", ha dicho tajantemente el presidente autonómico sobre el papel que Bildu pueda desempeñar a partir de ahora en la política española y en el País Vasco tras las elecciones del domingo.

Europa y la amnistía

Por otro lado, sobre el papel que pueda jugar la Unión Europea ante la hipótesis de tumbar la ley de amnistía, Page ha opinado que "las cuestiones que tienen que ver con la Constitución Española lo que me gustaría es que no salieran de la esfera de la Constitución Española".

"La Constitución Española es una Constitución ejemplar que ha servido de modelo y de estudio en el mundo entero y en muchos regímenes de transición que sigue siendo un manual casi de enseñanza. De manera que me gustaría que estos asuntos se resuelvan en España. Que no haya que estar echando mano de nadie para tirar de las orejas a la política española. No me parece razonable, no sería deseable", ha afirmado Page.

"Al mismo tiempo tengo muy claro que si en el año 95 España decide quitar del Código Penal, como causa de extinción de la pena, precisamente la amnistía, que se quitó a propósito, en parte con los votos, lógicamente, del Partido Socialista, si se quitó del Código Penal como consecuencia de que no aparecía ya en la Constitución Española... si se negoció, se propuso y se desechó, eso no se lo puede saltar ningún tribunal", ha dicho el líder regional del PSOE.

"No queda dentro de la Constitución"

"Fue evidente que se decidió objetivamente en España que la amnistía no quedaba dentro de la Constitución. Y, por tanto, el principio que impera es el principio de igualdad ante la ley. Sólo las excepciones contempladas en la Constitución son válidas", ha dicho un Page tajante en esta cuestión.

Según Page, "lo que no autoriza expresamente la Constitución no puede ser contemplado. Por eso, por esa gente que dice que como no está en la Constitución la amnistía, que eso no quiere decir que no se pueda aplicar... bueno... que no hay un no a la amnistía expresa en la Constitución Española... depende de cómo se quiera interpretar".

"Porque el principio que manda, el soberano, el auténticamente importante, es el de igualdad de todos ante la ley. De manera que ese sí prohibiría de plano la amnistía", ha concluido el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.