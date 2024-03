Ana López-Casero: "El liderazgo y la visión de la mujer en las empresas se traduce en beneficios"

¿Cómo termina una farmacéutica dirigiendo la asociación en la que se han unido las grandes empresas del retail textil español como Inditex, Tendam o Mango? Quien no conozca la trayectoria de Ana López-Casero puede hacerse esta pregunta pero lo cierto es que los puestos de responsabilidad no son ni mucho menos ajenos a esta ciudadrealeña de Campo de Criptana, madre de tres hijos, que entre otros cometidos profesionales ha ostentado las direcciones de la Fundación Eurocaja Rural y de la Fundación Horizonte Siglo XXII de Globalcaja.

A la hora de definir su trabajo como presidenta de la Asociación Retail Textil España (ARTE) usa un símil muy farmacéutico. "Al final es aplicar una fórmula magistral a todos los actores que intervienen: las grandes empresas que han decidido crear una alianza para abordar de manera conjunta los retos que tienen sobre la mesa, los grupos de interés que se van a relacionar con esta asociación y las administraciones, para así diseñar un espacio de encuentro que aporte valor a todos ellos y también a la sociedad".

Un sector, el de la moda, con un peso muy importante en la economía española y en especial en el empleo femenino. A la hora de analizar en qué parte del camino de la igualdad entre hombres y mujeres nos encontramos, piensa que todavía hay mucho por hacer: "Yo creo que la igualdad plena de derechos la hemos conseguido y hemos avanzado mucho en materia de sensibilización, concienciación y avances legislativos, pero la realidad es que no todos los sectores se encuentran al mismo nivel de desarrollo e interiorización de esos avances".

En este punto, López-Casero reconoce los progresos logrados “en la incorporación de la mujer en el mundo laboral o en conciliación" aunque ve recorrido en su incorporación a puestos de responsabilidad. "Hay mujeres directivas, pero hacen falta más en puestos de decisión en pequeñas, medianas y grandes empresas, así como en organizaciones del ámbito privado", reflexiona.

Una barrera, la del llamado techo de cristal, que ha visto a lo largo de su carrera pero que asegura siempre ha logrado franquear. "En mi trabajo y en mi vida siempre tengo dos lemas: 'siempre hacia adelante' y 'lo consiguieron porque no sabían que era imposible'. Si en mi carrera profesional me he encontrado con un obstáculo que impedía el conseguir el objetivo que me había propuesto, lo he intentado solventar de la mejor manera posible para romper esa barrera", agrega, a la vez que admite que "se hable de techos de cristal porque los he visto en otros sitios".

Por todo ello, se declara una ferviente defensora del "liderazgo y la visión femenina al mundo empresarial" que a su juicio "se traduce en beneficios en la cuenta de resultados porque la mujer aporta un punto de vista integral, complementario y sobre todo muy interesante para cualquier organización". Una forma de "ver y liderar" a la que "sería una pena renunciar de manera gratuita", sentencia.