Esther Padilla: "A Castilla-La Mancha le ha ido muy bien con Sánchez y Page, y eso no tiene por qué cambiar"

La socialista Esther Padilla (Madrid, 1975) estaba destinada a repetir esta legislatura como diputada nacional en el Congreso de los Diputados, donde ocupaba un escaño por Toledo desde 2019. Sin embargo, la presión de Ferraz para incluir a la exalcaldesa Toledo Milagros Tolón en un puesto privilegiado de las listas electorales del pasado 23-J acabó sacándola a ella, una política muy cercana a Emiliano García-Page. Tanto es así que el presidente de Castilla-La Mancha decidió recuperarla para el Gobierno regional, donde ya había sido directora general entre 2001 y 2019 -de Juventud, Acción Social y Cooperación Internacional y Promoción Institucional-, pero esta vez con rango superior: consejera portavoz.

Desde hace unos meses, esta licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Castilla-La Mancha es la cara visible de la Junta de Comunidades y da cuenta semanalmente ante los ciudadanos y los medios de comunicación de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. Unas labores que no le son ni mucho menos ajenas, puesto que fue cuatro años portavoz regional del PSOE castellano-manchego (2008-2012) y ocupa ese mismo cargo a nivel provincial en Toledo desde 2012. Además, en el último tramo de la pasada legislatura, entre septiembre de 2022 y julio de 2023, fue portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja.

Ahora, aunque dice con una sonrisa pero con crudeza que le "quitaron" de las listas electorales del 23-J, dice estar encantada con haber vuelto "a casa", refiriéndose al Gobierno regional. Recibe a este periódico en su despacho del toledano Colegio de Doncellas, un edificio institucional titularidad de la Junta, amplio y sobrio, decorado de forma sencilla en tonos madera y blancos. Quizá sea solo un reflejo de lo que tiene que ser un buen portavoz gubernamental, amable pero efectivo.

Esther Padilla durante la entrevista. Javier Longobardo

¿La falta de sintonía entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez puede suponer un problema a la hora de conseguir inversiones estatales o infraestructuras para Castilla-La Mancha?

Yo creo que no, sinceramente. A Castilla-La Mancha le ha ido muy bien estos últimos años con el Gobierno nacional de Pedro Sánchez en España y con el Gobierno regional de Page, y es algo que no tiene por qué cambiar. Han venido muchísimos recursos económicos, por ejemplo, en políticas sociales. Han aumentado los recursos para dependencia como nunca había ocurrido antes, han aumentado las becas y las pensiones. Hemos tenido más inversiones que nunca en infraestructuras, tanto para el AVE Madrid-Extremadura como para la línea convencional, beneficiándose especialmente la provincia de Toledo. También se ha cambiado el criterio con respecto a la prioridad como cuenca cedente del uso agua para desarrollarnos, en cuanto a los trasvases y en cuanto a los caudales ecológicos.

No hay que confundir el hecho de que el presidente Page muestre discrepancias en temas puntuales, como puede ser el de la amnistía, con que nos opongamos a otras muchas políticas que benefician a Castilla-La Mancha. Otra cosa es que cuando haya algo con lo que no estemos de acuerdo lo digamos como hemos hecho siempre, como cuando Bono alzó la voz para que no hubiese un campo de tiro en Cabañeros o para que una autovía no atravesase las Hoces del Cabriel, igual que todos el propio Bono, Barreda y Page han recurrido los trasvases y han dicho que no era justa la sobreexplotación del Tajo que nos limita a nosotros como región.

Bueno, ahora se ha cruzado un tema diferente y el Gobierno de Castilla-La Mancha también alza la voz, y si en algún momento vemos que las cuestiones sobre fiscalidad que incluyen estos acuerdos con el independentismo pueden perjudicarnos lo denunciaremos. Eso no quiere decir que un Gobierno del PSOE en España vaya a perjudicar a Castilla-La Mancha, todo lo contrario.

Compara la etapa actual con las de Bono y Barreda, pero el propio Page reconoció recientemente en un programa de televisión que él hubiese entregado su acta antes de votar 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez. ¿No es ir varios pasos más allá?

Para ese programa, del que solo hemos visto una hora, se hizo una grabación larguísima. El presidente, cuando hizo esa declaración, estaba muy centrado en el tema de la amnistía y todos sus argumentos estaban muy concentrados en su oposición a la misma, no en su oposición a Pedro Sánchez. En cualquier caso, también añadió que su postura era muy diferente a la que pudieran tener otros compañeros.

Page ha sido siempre muy contundente con el tema de los independentistas y los intereses que se puedan contraponer con Castilla-La Mancha. Él es presidente de la comunidad autónoma y es incapaz de quitarse ese gorro nunca. Siempre que habla lo hace pensando en que es presidente de Castilla-La Mancha y que tiene que defender los intereses de la región ante cualquier tipo de amenaza, y eso es lo que trasladó con su respuesta.

¿Qué hubiese hecho usted, que fue diputada nacional del Grupo Socialista la pasada legislatura y que inicialmente estuvo en las listas electorales del 23-J?

Bueno, pues como no he sido, porque directamente me quitaron de las listas... (Ríe). Con esto añado que estoy muy feliz de estar en el Gobierno de Castilla-La Mancha. No me he visto en esa tesitura, así que no le puedo decir.

"Nunca permitiremos que se perjudique a Castilla-La Mancha por beneficiar a otra comunidad"

¿Teme el Gobierno de Castilla-La Mancha que los acuerdos firmados entre el PSOE y los independentistas para investir a Pedro Sánchez hagan de los castellano-manchegos unos ciudadanos de segunda?

Más que temor, vamos a estar muy vigilantes para que eso no ocurra. El presidente Page ha sido siempre muy claro en ese aspecto. No vamos a permitir nunca que se perjudique a Castilla-La Mancha por beneficiar a otra comunidad autónoma. Nosotros vamos a exigir la parte que nos corresponde con justicia.

Castilla-La Mancha ya ha avanzado que, para sentirse tratada igualitariamente respecto a Cataluña, pedirá una quita de 5.300 millones en la deuda que mantiene con el Estado. ¿Se le ha trasladado ya formalmente esa reclamación al Gobierno de Sánchez?

Primero hay que ver cómo se concretan los pactos que se alcanzaron antes de la investidura, pero desde el Gobierno de Castilla-La Mancha lo que hemos dicho es que nosotros, entre la condonación de parte de la deuda y la infrafinanciación que tiene la región, reclamaremos una cantidad superior a los 5.000 millones de euros. ¿Cuándo? Cuando se vayan concretando todos estos aspectos.

Además, seguiremos pidiendo una financiación autonómica justa porque, son datos objetivos, Castilla-La Mancha es una de las comunidades que están peor financiadas, junto con la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. No sería suficiente establecer una cantidad determinada para compensar si no se hace también un cambio en el modelo de financiación.

Esta legislatura el Gobierno de España dependerá más que nunca de sus socios parlamentarios y tendrá enfrente a un PP con mayoría en el Senado y mucho poder territorial. Además, Feijóo se ha enterado por la prensa de que Sánchez tiene intención de convocarle para hablar del asunto antes de que acabe el año. Con estos ingredientes, ¿confía en que pueda haber acuerdo?

Sabemos que no es fácil, porque somos conscientes de que España y de que el Parlamento están muy polarizados. O cambian mucho las actitudes de todos los grupos parlamentarios o va a ser muy difícil. Percibimos poca voluntad de llegar a acuerdos, desgraciadamente, y un cambio del modelo de financiación requiere amplios consensos. Nosotros podemos decirlo así porque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha apostamos siempre por el diálogo y por hablar con todo el mundo. Con ese talante, cuando llegue el momento, reclamaremos un nuevo modelo que sea más justo con Castilla-La Mancha, una comunidad que también necesita recursos suficientes para garantizar los servicios públicos en todo su territorio, pese a que su número de habitantes no sea tan importante como el de otras regiones.

Sánchez ha anunciado su disposición a introducir el criterio de población ajustada, que supone no solo tener en cuenta el número de habitantes, como usted dice, sino la dispersión poblacional, el envejecimiento, etc. ¿Es un buen punto de partida?

Sí, porque hay que tener en cuenta, efectivamente, el coste de la prestación de los servicios en una región como la nuestra, muy extensa, muy dispersa y con 919 municipios, al igual que se tienen en cuenta los criterios de población o de insularidad.

¿Qué otras comunidades autónomas comparten la tesis de Castilla-La Mancha?

Hasta antes de las elecciones autonómicas, Aragón, Castilla y León o Extremadura estábamos en un modelo de financiación en el que no primaba tanto el número de habitantes, sino la importancia de garantizar los servicios públicos a los ciudadanos teniendo en cuenta las condiciones de cada región. Yo espero que esto siga así pese al cambio de color político en algunos gobiernos, y que sigamos haciendo fuerza porque es de justicia. Castilla-La Mancha se ha mantenido firme en su posición antes y después del 28 de mayo, gobierne quien gobierne en España, porque vamos a seguir exigiendo lo que consideramos que es bueno para nosotros.

Esther Padilla gesticula durante la entrevista. Javier Longobardo

Cuando quedó configurado el Gobierno de España, usted anunció que Castilla-La Mancha plantearía a los ministros la celebración de reuniones temáticas bilaterales para hablar de los asuntos que afectan a la región. ¿Hay fechas cerradas?

No se ha concretado ninguna reuniones, porque ya dijimos que todos los ministros se instalasen no solo en sus despachos, sino en sus competencias. Nuestras prioridades, en este sentido, son muy claras: modelo de financiación autonómica; todo lo que tiene que ver con el agua y con el trasvase, porque aunque se ha avanzado mucho en los últimos años hay que cambiar las reglas de explotación; y también una financiación justa para el sistema de la dependencia.

"Pediremos cambios al Gobierno de España para poder aprovechar la energía renovable que producimos"

Además, como Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más energía renovable produce, vamos a reclamar al Gobierno de España algunos ajustes y las infraestructuras necesarias, como subestaciones y demás, para poder aprovechar aquí todo ese potencial. En septiembre conocimos que Castilla-La Mancha es la región española que más empresas está atrayendo a su territorio y, para que eso siga siendo así, hay que garantizar recursos tanto de agua como de electricidad. El presidente ya dijo nada más empezar la legislatura que vamos a ser capaces de atraer más de 200 proyectos de inversión extranjera. Vamos a consolidar la línea de crecimiento que llevamos, a generar empleo y a distribuir la riqueza para que los servicios públicos estén garantizados. Creo que va a ser una legislatura de muy buenas noticias.

"Todos los indicadores económicos nos muestran que vamos a seguir creciendo"

Es cierto que en Castilla-La Mancha hay menos parados que hace un año, pero llevamos cinco meses consecutivos incrementando el número de desempleados en la región. ¿Hay motivos para la preocupación?

Sinceramente, creemos que no. Nuestra consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, es de las mejores del país, lo digo sin ningún tipo de complejo, y tiene mucha confianza en el proyecto que estamos desarrollando desde el Gobierno. Es cierto que ha subido el paro levemente en los últimos meses, pero aún así seguimos teniendo 8.000 parados menos que hace un año. La tendencia sigue siendo positiva, porque se reduce el paro y aumenta la afiliación a la Seguridad Social en más de 16.500 personas. La atracción de empresas también ha crecido un 34 %, mientras que la media nacional se ha reducido un punto y medio. Todos los indicadores económicos nos muestran que vamos a seguir creciendo.

Esther Padilla en el patio del Colegio de Doncellas de Toledo, donde trabaja junto a su equipo. Javier Longobardo

Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar el proyecto de Presupuestos Generales para 2024, que asciende a 12.473 millones de euros. ¿Cómo los definiría?

Muy social, porque el 70 % del mismo se destina a sanidad, educación, bienestar social e igualdad, pero también prioriza la creación de empleo y el apoyo a las empresas con más de 500 millones de euros e incluye más de 1.400 millones de euros destinados a los agricultores y ganaderos, que generan el 18 5 del PIB regional. Pero es que, además, es un presupuesto equilibrado, responsable y que no recurre al endeudamiento. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha considerado que las previsiones que incluye son bastante razonables.

Por cierto, quiero destacar que de los 4.000 millones que se destinarán a sanidad, el 50 % es para personal, para pagar las nóminas y contratar a profesionales que nos atiendan. Esto son 1.400 millones más que los destinados por el PP cuando gobernaba, por lo que no estamos hablando de una cifra que se pueda menospreciar. Y en educación destinamos cerca de 1.000 millones más que entonces, llegando a 2.500 millones.

La aprobación de los presupuestos se prevé para el 21 de diciembre y el día 22 de diciembre es el sorteo de Navidad de la Lotería de Navidad, que es algo casi poético. Deseo mucha suerte a los castellano-manchegos para ese sorteo y que les toque el Gordo, pero la suerte de Castilla-La Mancha la decidimos el pasado 28 de mayo con ese apoyo mayoritario al presidente Page, con una estabilidad que nos va a permitir tener estos presupuestos en vigor el 1 de enero para seguir impulsando el desarrollo de esta región, que es algo que no pueden decir muchas comunidades autónomas ni siquiera el propio Estado.

El PP enmendó a la totalidad estas cuentas porque, según argumentan, se basan en una previsión irreal de crecimiento (2,4 % para 2024) ya que el Gobierno regional no ha tenido en cuenta "el contexto sociopolítico negativo" que va a generar la investidura de Sánchez y sus concesiones al independentismo. ¿Es un argumento válido?

La AIREF, que es un organismo independiente, ha valorado como reales y positivas las estimaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha. Pese a ello, el PP, como ha hecho siempre, se aísla y se queda solo para volver a hablar mal de Castilla-La Mancha y seguir fijando posiciones catastrofistas que luego nunca se producen. En lo que llevamos de legislatura, lo único que recuerdo haber oído hablar a este partido y a su líder, el señor Núñez, es exclusivamente de política nacional o de peticiones de cese y de dimisión, pero no han hecho ninguna propuesta más.

"Creo que Núñez no será el candidato del PP en 2027. Fúnez no podía decir otra cosa"

En una entrevista publicada recientemente por EL ESPAÑOL, la nueva responsable de Organización del PP, la ciudadrealeña Carmen Fúnez, ratificó a Paco Núñez al frente de la formación en Castilla-La Mancha y dio por seguro que sería candidato a la Presidencia de la Junta en 2027. ¿Cómo lo valora el Gobierno de Castilla-La Mancha?

Como le digo, lo único que le he escuchado a Paco Núñez es peticiones de ceses y dimisiones, por lo que a veces creo que oye voces. Y las voces que oye se dirigen más a él mismo que al Gobierno de Castilla-La Mancha. Creo que tanto él como su entorno sienten que está muy cuestionado. Carmen Fúnez, en esa entrevista, no podía hacer otra cosa que no fuera decir que, por supuesto, Paco Núñez será el candidato del PP en 2027. Veremos. Yo creo que eso no se va a producir.

Con él y con su equipo están negociando la reforma del Estatuto de Autonomía. ¿Cómo van las cosas? ¿Hay novedades?

El presidente Page, ya en su investidura, planteó que era necesaria esa reforma, porque Castilla-La Mancha ha crecido de manera exponencial durante lo últimos 40 años y ha asumido nuevas competencias. Ha llegado un momento en el que es necesario modificar ese marco y la mejor manera de hacerlo es, como tratamos de hacer siempre, de manera consensuada, este tema especialmente. Tengo constancia de que los grupos parlamentarios están trabajando de manera intensa y periódica en las Cortes regionales para poder llegar a acuerdos.

Para nosotros son importantes varias cuestiones. Por ejemplo, el presidente Page, con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, anunció que el Estatuto deberá introducir la igualdad de oportunidades y la protección a las mujeres víctimas de la violencia machista. No sé qué grado de concreción tendrá ni qué establecerán los grupos parlamentarios, pero en un momento en el que se están cuestionando los derechos de las mujeres y se está poniendo en duda y en peligro su seguridad, es importante que Castilla-La Mancha sea una vez más faro en material de igualdad.

Como también es trascendental el blindaje de los servicios públicos. Hemos vivido épocas en las que otros gobiernos han dicho en esta región que estos servicios públicos eran muy caros y que había que prescindir de ellos. Tenemos que garantizar que eso no vuelva a ocurrir.

"Con Vox es difícil hablar porque están en una frecuencia completamente distinta a la de la sociedad"

Si para ustedes quieren imprimir un carácter feminista al nuevo Estatuto, parece difícil que pueda ser aprobado por unanimidad. Lo digo por la postura defendida por Vox en las propias Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Se está hablando con ellos?

El Gobierno de Castilla-La Mancha, evidentemente, está encima de las negociaciones, pero las están llevando los grupos parlamentarios de PSOE y PP en las Cortes regionales. Con Vox es difícil hablar de ciertas cosas, porque están en una frecuencia completamente distinta a la del conjunto de la sociedad. La semana pasada cuestionaron la existencia de los juzgados para luchar contra la violencia de género y perseguir a los maltratadores, así que va a ser muy difícil llegar a acuerdos con ellos. En todo caso, si se acaba produciendo un acuerdo entre PP y PSOE representaría muy mayoritariamente a la sociedad de Castilla-La Mancha y sería una buena noticia.

Esther Padilla conversa con el periodista Alberto Morlanes. Javier Longobardo

No me ha hablado de la reforma de la ley electoral, que va vinculada a la reforma del Estatuto y que el propio Page ha dicho que se va a cambiar con o sin apoyos. ¿Cuántos diputados deberían tener las Cortes de Castilla-La Mancha, según el Gobierno regional?

No le puedo concretar un número, pero la gente tiene que comparar distintas realidades. El Ayuntamiento de Toledo, para algo más de 80.000 habitantes, tiene 25 concejales. Las Cortes de Castilla-La Mancha, para más de dos millones de ciudadanos, tiene 33 diputados. Esto es absolutamente desproporcionado. Hay que quitar el tope actual, que está en 35, y no irnos a un exceso de parlamentarios, pero sí a un número razonable para que la voluntad de los ciudadanos esté bien representada en las Cortes regionales. No vamos a triplicar el número actual, ni mucho menos, pero creo que tiene que haber un mínimo de representación.

La información que maneja este periódico habla de un preacuerdo inicial entre PSOE y PP para elevar ese tope hasta 59 parlamentarios.

Por ejemplo, por ejemplo (ríe).

"Ha llegado el momento de empezar a pensar en que el trasvase tiene que acabarse"

La última vez que se intentó reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha, en la etapa de Barreda, el texto fue tumbado en el Congreso por la cuestión del agua. ¿Va a ser el principal escollo también en esta ocasión?

Es uno de los temas que para nosotros es prioritario. Ahora es al PP al que le toca decidir si está con Castilla-La Mancha o está con otros intereses. En la entrevista a la que hacía usted referencia anteriormente, Carmen Fúnez decía que el PP quiere un Plan Hidrológico Nacional y que haya agua para todos. Ya, ya. ¿Pero que se vaya el agua a Murcia o que no se vaya? Es que se trata de eso. No llueve tanto como quisiéramos y no hay agua, desgraciadamente, por lo que hay que decidir si el río Tajo desemboca en Lisboa, que es su cauce natural, o si el PP sigue apostando porque se derive agua al Levante. Después de que Europa y el Supremo nos hayan dado la razón, el Tajo ya tiene caudales ecológicos mínimos, pero creemos que ha llegado el momento de empezar a pensar en que el trasvase tiene que acabarse. Todos queremos un mundo feliz en el que haya agua para todos, pero es que no hay, y la que queda también tiene que ser para Castilla-La Mancha.

A esta "guerra del agua", si me permite la expresión, se ha sumado ahora Isabel Díaz Ayuso, que prácticamente ha acusado a Pedro Sánchez de pretender que los madrileños pasen sed. ¿Qué le parece el recurso presentado desde Madrid contra el Plan Hidrológico del Tajo?

Me sorprende, porque Isabel Díaz Ayuso debería saber qué le interesa a los vecinos de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo tenemos muy claro: el trasvase es el mayor elemento de amenaza contra el abastecimiento tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid. Cuando lo entienda quizá debería plantar cara a sus compañeros de partido respecto al trasvase, pero cada comunidad sabe lo que tiene que hacer... o al menos debería saberlo.

No quiero dejar de preguntarle por el informe PISA que acabamos de conocer. Los alumnos de Castilla-La Mancha empeoran en los tres parámetros medidos -Matemáticas, Ciencia y Comprensión Lectora- respecto a 2018 y están por debajo de la media nacional en las tres materias. ¿Qué estamos haciendo mal?

Bueno, el informe PISA le va mal a toda España, porque los parámetros que se miden no están asimilados completamente con el plan de estudios aquí establecido. El PP ha pretendido hacer oposición con esto, echándole la culpa a la LOMLOE pese a que los alumnos evaluados en esta ocasión solo llevaban seis meses con dicha ley. Dicho esto, también es cierto que hemos tenido una legislatura muy complicada por la pandemia, con un confinamiento que ha afectado a varios cursos. Pero creo, de verdad, que en Castilla-La Mancha las cosas se están haciendo bien y que los parámetros que se miden en PISA no tienen que ver ni con la actual ley educativa ni con la capacidad de nuestros estudiantes.

Pero hay otras comunidades como Castilla y León, sociológica y demográficamente muy parecidas a la nuestra, qué están en el top nacional y no en el vagón de cola. ¿No merece una reflexión?

Sí, en el top nacional, pero sabiendo que toda España está mal valorada. Quiero decir, al final la valoración en el conjunto nacional es negativa porque afecta mucho los parámetros que se miden en ese informe. Le vuelvo a decir: esos 2.500 millones de euros que el presupuesto regional de 2024 va a destinar a educación, que son mil millones de euros más cada año de lo que destinaba el PP, y la bajada de ratios y la contratación de profesores va a tener y ya está teniendo unos resultados mejores de los que refleja ese informe.

Padilla en el patio acristalado del toledano Colegio de Doncellas. Javier Longobardo

