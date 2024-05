Page vuelve a criticar la amnistía tras el expediente del PSOE a Lambán por no apoyarla en el Senado

Reacción inmediata de Emiliano García-Page al haberse conocido que el PSOE abrirá un expediente a Javier Lambán por no participar en la votación sobre la Ley de Amnistía de este martes en el Senado. De nuevo a la contra de su partido, el presidente socialista de Castilla-La Mancha ha vuelto a rechazar públicamente y de forma tajante que la extinción de las responsabilidades judiciales con la que se va a beneficiar a los responsables del 'procés' independentista sea positiva tanto para el país como para Cataluña.

"Ahora mismo los instrumentos constitucionales y legales para evitar una segunda intentona, que si no viene ahora puede venir en otra generación, son algo menores que hace unos años", ha advertido el Page a preguntas de los periodistas en Requena (Valencia), donde ha firmado un convenio sanitario con el presidente de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón.

Alertando del peligro que puede suponer la aprobación de Ley de Amnistía como facilitadora de una nueva intentona secesionista a futuro, el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez ha asegurado que "la historia tiende a repetirse". Y ha añadido: "El 'procés' terminó a los cinco minutos de que Puigdemont declararse la independencia, porque la suspendió, se metió en el maletero de un coche y salió corriendo. Ahí acabó, pero otra cosa es que puede haber otro nuevo si se les permite".

[El regreso de Puigdemont o el cierre en falso del 'procés']

Page también ha argumentado que "la amnistía no es perdón, sino amnesia", calificándola como "una concesión para que en España haya gobernabilidad". Después de recordar la "discrepancia bastante palpable en lo estratégico y en lo ideológico" que mantiene a este respecto con su propio partido, ha puntualizado que ni es su papel ni quiere "interferir en lo que pueda hacer ni la Ejecutiva Federal del PSOE respecto a Javier Lambán.

Sobre el secretario general de los socialistas en Aragón y senador, al que ha considerado "amigo", ha dicho que "respeta y entiende" su decisión de no votar la Ley de Amnistía en el Senado. "No me atrevería a decir si es un problema de conciencia, eso ya queda para cada cual. Yo me conformo con tener claro que discrepo. Lo que pasa es que la discrepancia se somete a las reglas de las mayorías y las minorías, como es lógico en democracia", ha remarcado Page.