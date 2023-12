Page pone un dos a Sánchez en política territorial y desvela que no le recibe: "Está ocupado"

Emiliano García-Page, el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez y sus concesiones al independentismo, suspende abiertamente y con dureza la política territorial del presidente del Gobierno de España. "En los temas de unidad nacional y acuerdos territoriales no creo que pase del dos", ha respondido en el programa 'Salvados', de La Sexta, al ser cuestionado por la nota que le pondría a su relación con su jefe de filas. Una puntuación que ha elevado hasta un ocho en materia de "política social". Al presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con el que ha dicho mantener una relación "de cortesía institucional", le ha dado un cinco de media, aunque ha advertido que "a lo mejor le daba un uno en otras cosas", sin entrar en detalles.

Durante su participación como protagonista absoluto del espacio televisivo, que fue grabado el pasado lunes en Toledo y ha sido emitido este domingo tras ser editado, Page no solo ha sido sometido a las preguntas del conductor del programa, el periodista gallego Fernando González 'Gonzo', sino de varios ciudadanos muy críticos con su gestión y postulados políticos, entre ellos representantes de la izquierda radical que le han acusado de "dar alas a la derecha", votantes reconocidos del PP que le han tachado de "hipócrita" e incluso independentistas catalanes que le consideran "nacionalista español". "He estado bien y, además, he disfrutado. Me gusta hablar, conversar. He echado en falta a alguien de Vox", ha ironizado el dirigente castellano-manchego tras superar un potente interrogatorio durante el que ha lamentado que el país esté viviendo "una época absolutamente de trincheras en la que los que están a un lado descalifican al contrario y al revés". "A mí no me da la gana", ha añadido.

En ese sentido, el único socialista que preside una comunidad autónoma en España con mayoría absoluta ha asegurado: "Si Pedro Sánchez o Yolanda Díaz se conforman con su 20 por ciento o con su 30 por ciento, estupendo, pero yo quiero ser presidente de todos". "¿Tú crees que la gente se levanta por la mañana y es de derechas para todo o de izquierdas para todo? ¿No crees que hay mucha gente que a lo mejor coincide con mi planteamiento en términos de ayudas sociales y no coincide con mi plantreamiento de relaciones con la Iglesia?", ha repreguntado a uno de los ciudadanos con los que ha mantenido un cara a cara.

Sin ambición nacional

Eso sí, ha vuelto a negar interés alguno en convertirse en el futuro líder del PSOE para optar a la Moncloa. "Bajo ningún concepto. Lo he dicho un millón de veces. No sé por qué no me creen. No tengo la más mínima intención, ni tampoco la más mínima posibilidad tampoco", ha respondido sin dudarlo Page, que en otro momento del programa ha asegurado que, de haber tenido que votar la investidura de Sánchez en el Congreso de los Diputados, antes "seguramente hubiera abandonado mi acta" al estar en desacuerdo con los acuerdos firmados con Junts o ERC.

Asimismo, ha desvelado que "hace dos meses" planteó a Sánchez "una reunión tranquila para hablar" de todas estas cuestiones, pero que hasta el momento no ha obtenido respuesta. "Es evidente que está ocupado", ha dicho el dirigente castellano-manchego con mucha sorna, sin esconder que la relación entre ambos no es todo lo fluida que le gustaría. Ni en Ferraz ni en la Moncloa se le tiene en cuenta a la hora de diseñar la estrategia política. "No se me pide opinión", ha reconocido en 'Salvados'. De haberlo hecho, le habría recomendado al entorno de Sánchez una "posición negociadora más dura" y "ponérselo difícil a los independentistas". "Si desde el primer día dejábamos claro que íbamos a gobernar al precio que fuera, el precio subía", ha dicho lamentando la estrategia política de su formación.

Pero una vez cerrados los polémicos pactos que han soliviantado a buena parte de la sociedad española, Page tiene "muchas dudas" de que Pedro Sánchez consiga prolongar su recién estrenado mandato durante cuatro años. El presidente de Castilla-La Mancha, ha augurado que la legislatura se dividirá en "dos momentos", el primero hasta que "Puigdemont pase por la Junquera tranquilamente" y el segundo cuando el líder independentista catalán ya esté en España gracias a la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC, dando a entender que será entonces cuando a Sánchez se le compliquen las cosas.

Page, igualmente, ha explicado a 'Gonzo' las tres razones por las que es "muy escéptico" con el hecho de que la amnistía vaya a mejorar la convivencia entre Cataluña y el resto de España, tal y como defiende el Gobierno de Sánchez. La primera de ellas es que "los que se van a beneficiar dicen que volverán a las andadas", la segunda es que "son los propios beneficiados los que han votado una amnistía para sí mismos" y la tercera es que dicha amnistía anteriormente fue "declarada inconstitucional" por el propio Ejecutivo.

"¿Ahora sí cabe en la amnistía? Un señor que ha perdido 400.000 votos decide que o se le libera de la cárcel o no hay gobierno. Esto es exactamente lo que parece", ha dicho. "Para el PSOE es un peaje político. Se hace porque lo exige Puigdemont. Es más honesto decir a la gente que se necesitan los votos y que donde dije digo ahora digo Diego", ha rematado Page sobre el cambio de postura del PSOE tras el 23-J a este respecto.

