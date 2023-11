Poner en marcha una ley para acabar con la brecha salarial y blindar la Igualdad en el Estatuto de Autonomía. Estos han sido los principales anuncios del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llevado a cabo en el transcurso del acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En un acto celebrado en la localidad de Los Yébenes (Toledo), el presidente regional ha remarcado que hoy en día la desigualdad salarial entre hombres y mujeres es un problema que "persiste en muchos sectores", por lo que su Gobierno quiere abordarlo con una ley que vea la luz en 2025.

"Nos vamos a convertir seguramente en la primera región que tiene en vigor una ley para acabar con la brecha salarial" y así "seguir luchando contra los nichos de desigualdad", apuntaba.

De igual manera, Page ha pedido a los asistentes y en especial al alumnado, no ser "indiferentes" ante la violencia machista y defender que hombres y mujeres son iguales. En este sentido, ha subrayado que la igualdad se "blindará" en el próximo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

"Cuando se hizo el primer Estatuto de Autonomía hace cuarenta y tantos años, no se hablaba de esto", recordaba García-Page, al tiempo que aseguraba que en la futura reforma se abordará este asunto para "demostrar que Castilla-La Mancha no quiere ser una región indiferente".

El presidente regional ha recordado que Castilla-La Mancha estableció "la primera ley de un gobierno autonómico en España que se ponía de parte de las víctimas de violencia machista y en contra de sus maltratadores".

Estas palabras de Page se producen dos días después de que el portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, se mostrara partidario de eliminar la Consejería de Igualdad y "dedicar el dinero realmente a quien lo necesita, que son las personas que sufren violencia".

Ante los discursos negacionistas con la violencia machista, el presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en huir de ellos porque "el que lo niega está alimentando que siga".

Junto a Emiliano García-Page también ha intervenido la consejera de Igualdad, Sara Simón; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido y el alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez.

La consejera ha alertado del calado de los "discursos negacionistas" argumentando que "uno de cada cinco hombres jóvenes adolescentes piensa que la violencia de género no existe y es un invento". Frente a esto, ha asegurado que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Page suponen "un compromiso rotundo frente a quienes quieren negar esta evidencia".

Sara Simón no ha dejado de acordarse de las 57 mujeres asesinadas en Castilla-La Mancha desde 2003 y de las 1.237 que han muerto a manos de sus parejas en todo el país. "Detrás de estas cifras hay mujeres, niñas y niños, y hay familias rotas para siempre de una manera cruel e injusta", añadía.

Por su parte, Pablo Bellido ha pedido valentía para "llamar a las cosas por su nombre" y "desmarcarnos del negacionismo machista que sin duda pone en peligro a la vida de las mujeres".

"Hay quien opina que a la violencia que se ejerce contra las mujeres no se le debe llamar violencia machista, violencia contra las mujeres o violencia de género. Hay quien opina que tiene que llamarse violencia intrafamiliar. Hay incluso quien opina que no se le debe llamar específicamente y dejarlo en violencia. Pues miren, no lo comparto y además, creo que es un profundo error porque de lo que no se habla no existe", enfatizaba.

El último en intervenir ha sido el alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez. El 'anfritrión' del acto ha deseado que su localidad sea "más que un punto en el mapa, un lugar donde la solidaridad y la calidez humana se entrelacen en cada gesto y cada encuentro".

Durante el acto tambié se ha reconocido a cinco centros educativos de Castilla-La Mancha por su labor divulgativa en este ámbito. Han sido el IES ‘Cañada de la Encina’, de Iniesta (Cuenca); el IES ‘Gregorio Prieto’, de Valdepeñas (Ciudad Real); el IES ‘Campiña Alta’, de El Casar (Guadalajara); el IES ‘San Blas’, en Añover del Tajo (Toledo) y el CEIP ‘José Lloret Talens’ de Almansa, (Albacete).

