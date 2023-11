El enfrentamiento político vuelve a dejar a Castilla-La Mancha sin declaración institucional por el 25N

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha no ha hecho, por segundo año consecutivo, declaración institucional contra la violencia machista por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Además, el punto no figuraba en el orden del día tras no haberse alcanzado un acuerdo previo entre los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Vox.

Sin embargo, tanto PSOE como PP se han reprochado en redes sociales esta falta de consenso. El PSOE de Castilla-La Mancha, por su parte, ha acusado al PP de "politizar" la declaración institucional por el 25N "para romper el consenso contra la violencia machista e impedir con Vox la unidad contra esta lacra".

En el lado contrario, desde el PP han respondido que hace una semana enviaron una propuesta de declaración institucional para ser consensuada y "la portavoz socialista en las Cortes dijo en la Junta de Portavoces que este año no habría acuerdo".

Cabe recordar que para que exista declaración institucional en las Cortes tiene que haber acuerdo entre los tres grupos.

Pique en redes sociales

Tras la publicación en redes de la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, criticando la negativa socialista a la propuesta del PP, Sergio Gutiérrez, diputado nacional y secretario de Organización del PSOE regional, ha cargado contra los 'populares'.

"No se trata del tiempo de la propuesta, sino de la intención política del contenido. El pasado año ya impidió el PP la declaración institucional y, después de recortar presupuestos en igualdad, casas de acogida, quitar puntos violetas, concejalías…, lo de hoy es lo de menos", ha indicado.

No se trata del tiempo de la propuesta, sino de la intención política del contenido. El año pasado ya impidió el PP la declaración institucional y después de recortar presupuestos en igualdad, casas de acogida, quitar puntos violetas, concejalías…lo de hoy es lo de menos. https://t.co/o2UczaqvuT — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) November 23, 2023

Un mensaje que ha sido reprochado por la propia Agudo, indicando que de lo que se trata es de "defender a las mujeres".

"No se puede esconder que votasteis la ley del 'sí es sí', que ha sido el mayor ataque a la mujer en toda la democracia", ha expresado la 'popular', en referencia a las reducciones de penas y excarcelaciones de presos por agresiones sexuales y violaciones.

Se trata de defender a las mujeres, Sergio.



No se puede esconder que votasteis, tú también, la ley del sí es sí, que ha sido el mayor ataque a la mujer en toda la democracia.



Por eso os alejáis del acuerdo. No queréis reconocerlo ni pedir perdón. https://t.co/9yQ0TKg98a — Carolina Agudo (@carolagudo) November 23, 2023

Y la cosa no ha quedado ahí, ya que Gutiérrez ha vuelto a contestar a Agudo, criticando al PP por las declaraciones de una concejala de Vox en Talavera de la Reina sobre el maltrato. Cabe recordar que esta afirmó que "cuando una mujer permite la falta respeto, que ya no física, es cuando se llega a la agresión".

"Defended a las mujeres de vosotros mismos. Las culpáis de su maltrato y quitáis el nombre a la violencia de género", ha lamentado el socialista.

[Polémica en Talavera de la Reina por las palabras de una concejala de Vox sobre el maltrato]

Justo después, Agudo ha vuelto a insistir en el voto a favor del PSOE para la aprobación de la ley del 'sí es sí' en el Congreso de los Diputados.

