Vox plantea eliminar la Consejería de Igualdad en Castilla-La Mancha

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez ha vuelto a remarcar la postura de su partido ante la "mal llamada violencia de género" a las puertas de la celebración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al tiempo que se ha mostrado partidario de eliminar la Consejería de Igualdad y "dedicar el dinero realmente a quien lo necesita, que son las personas que sufren violencia".

En una rueda de prensa en la Cortes de Castilla-La Mancha, ha asegurado que la violencia "no es cuestión de géneros" y ha señalado a los "lobbies y gobiernos que la quieren limitar al sector del género".

"Género se limita a las agresiones que sufren las mujeres por parte de sus parejas y exparejas. Con lo cual, se deja fuera a un número muy amplio de mujeres que también sufren violencia. Nosotros estamos hechos en contra de eso. Lo que tenemos que hacer es eliminar cualquier tipo de violencia y, por supuesto, dentro de cualquier tipo de violencia está la violencia hacia las mujeres", argumentaba.

Sánchez ha hecho estas declaraciones al hilo de la polémica suscitada en Quintanar de la Orden (Toledo), donde el equipo de Gobierno formado por PP y Vox han eliminado del cartel del 25N el término "contra las mujeres".

Sobre este caso concreto, del que ha dicho no tener conocimiento, ha asegurado que "no" justifica la maniobra puesto que "el día lo dice muy claro: eliminación de la violencia hacia las mujeres, ya sean niñas, ya sean adultas, ya sean mujeres que sufren violencia por parte de sus exparejas o de sus parejas, o ya sean niñas que son mutadas genitalmente".

Otra de las polémicas en las que se ha visto envuelto su partido ha tenido lugar en Guadalajara capital, donde de la fachada del ayuntamiento cuelga un lazo naranja y no de color morado. Sobre este asunto, ha apuntado que "el color del lazo da igual" puesto que "estamos viendo que poner lazos no vale de nada".

Supresión de la Consejería de Igualdad

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios en la que ha explicado que Vox no presentará enmiendas parciales a los presupuestos de Castilla-La Mancha para el año 2024 al "rechazarlo de lleno".

"Estos no son los presupuestos que necesitan ni los jóvenes ni las empresas ni las familias castellanomanchegas. No podemos ser partícipes de mover ese dinero ficticio de una partida a otra porque no tendría ningún sentido", ha asegurado.

Lo que sí ha avanzado han sido 200 iniciativas parlamentarias con las que buscan saber "a qué se va a destinar hasta el último céntimo de euro de estos presupuestos del señor Emiliano García-Page", de los que ha insistido que se basan en datos de "endeudamiento erróneo, previsiones falsas del IRPF y no tienen en cuenta la inflación ni el aumento de los tipos de interés".

Preguntado sobre si alguna de esas iniciativa tiene que ver con el Instituto de la Mujer o la Consejería de Igualdad, el portavoz de Vox en las Cortes ha subrayado que si de ellos dependiera harían "desaparecer" la consejería.

"Esa consejería habría que suprimirla y dedicar el dinero realmente a quien lo necesita, que son las personas que sufren esa violencia, ya sean mujeres, sean ancianos o sean niños", ya que bajo su punto de vista "no está consiguiendo bajar el número de víctimas que, desgraciadamente, tienen violencia por parte de sus parejas o exparejas".

