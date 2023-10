Cómo mola la artesanía de la tierra. Se ha acabado Farcama 2023 en Toledo y el exitazo ha sido notable tirando a sobresaliente. Ya lo tengo dicho: Patricia Franco, la consejera de la cosa, suele hacer muy bien su trabajo en el equipo de Emiliano García-Page y está en un gran momento de gestión. No sé cómo habrán funcionado de ventas los artesanos, pero la feria ha sido un nuevo boom de gente, de buen tiempo (más o menos), de frenética actividad y de disfrutar de la mejor artesanía de Castilla-La Mancha. He visto puestos maravillosos, preciosas labores y un buen montón de profesionales que hacen piezas increíbles y se merecen este zambombazo que cada año es Farcama: ojalá vendan toneladas y hayan vuelto a sus talleres con nuevas expectativas de futuro y alegría en sus corazones.

Por cierto, que no se me olvide. Hay un nombre propio que tiene siempre una gran "culpa" de la navegación a toda vela de Farcama: Ana Isabel Fernández Samper, la directora general de Turismo, que es una gran batalladora y está llena de buenas ideas y proyectos. Aparece como en un segundo plano, siempre muy discreta, pero es una de las principales responsables del impulso turístico de la región. Poco a poco y a velocidad de crucero. El sábado, sin ir más lejos, día de llenazo en la feria, Fernández Samper estuvo a pie de obra a lo largo de la jornada y se la vio a la hora del cierre muy atenta y pendiente de todo. Sólo así salen las cosas bien: al detalle, al pie del cañón, pisando el barro (artesano) y con el mundo por montera. Brilla con luz propia.

Total, que la pregunta con "maldad" se la hacen este lunes en cierto entorno de Page, muy atentos a lo que se cuece en la acera del rival. Algo como esto: ¿sabe alguien por qué Paco Núñez no ha pisado Farcama este año? No había caído en esta ausencia del líder regional del PP, pero es verdad: si Núñez ha estado en la feria habrá sido de incógnito porque no hemos visto ni una mala fotito suya. Ni una sola referencia. Es raro y la espantá empezaba a preocuparme, pero luego me he tranquilizado al ver que Núñez está bien y se ha pasado el domingo (tal que ayer) cocinando "gazpachos manchegos" y dando envidia a todo el mundo en el Instagram, donde ha puesto hasta la foto. De puente con familia, amigos y buenos vinos de la tierra. Así se puede, sí señor. Por cierto, que conste: Núñez no ha dejado de trabajar ni un solo día en todo el acueducto, eso también es muy verdad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco Núñez (@paconunez82)

Hay que reconocer que darse una buena panzada siempre alegra el alma y alivia los males. Yo misma, el otro día en Farcama, me encontré dos tesoritos gastronómicos en los puestos de comida: las inigualables croquetas de Cañitas Maite (las mejores del mundo) y las increíbles hamburguesas de Bendita Burger (sin rival), que fueron la sensación de un público entusiasta que, puesto en fila, no quería perderse este festival de las delicias. Cañitas Maite, de la localidad albaceteña de Casa Ibáñez, han sido el pelotazo de la feria (arrasaron con todo) y, según me cuentan, muy pronto van a abrir por primera vez un local en Albacete capital, donde tienen el éxito asegurado. Los talaveranos Bendita Burger, por su parte, no paraban de sacar platazos (gustosísimos) que dejaban a la gente con la boca abierta. Un espectáculo. Había ganas y se llevaron el gato al agua. Enhorabuena a ambos.

La última y aquí cierro la columnilla. Todo el mundo está pendiente de la magnífica sintonía política del alcalde de Toledo, el popular Carlos Velázquez, con la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares, que parecen haber encontrado un gran punto de conexión en la gestión del Ayuntamiento y todo parece que les está yendo sobre ruedas. No hay choque, no hay fricción, no hay crisis. Es una buena noticia, sobre todo, para la ciudad, pero el rumor parece que va un poco más allá y muchos empiezan a atisbar en el horizonte un hipotético fichaje de Cañizares por el PP, lo cual sería algo así como un bombazo toledano en medio del paisaje. Naturalmente, este runrún, verdadero o no, tiene su contexto: Inés Cañizares encajó mal la salida de Vox de su amigo Iván Espinosa de los Monteros y, a partir de ahí, el engranaje con la dirección nacional funciona un poco peor. ¿Fichaje a la vista? Batallitas del Tajo.

