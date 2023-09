Ha sido un cambio sorprendente que el Grupo Parlamentario Socialista, a tenor de su mayoría absoluta, ha impulsado en solitario este jueves en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha y que ha contado con el rechazo los grupos del PP y Vox en la oposición, molestos por la decisión planteada unilateralmente y de urgencia por el PSOE y en la que ven un intento de los socialistas de evitar "debates espinosos" y asuntos polémicos en el Parlamento castellano-manchego.

El argumento del PSOE es dar todo el protagonismo y relevancia a los grandes asuntos de Castilla-La Mancha y permitir a la Mesa de las Cortes que pueda rechazar determinados asuntos a debatir porque "excedan de las competencias estatutarias de la comunidad autónoma".

Con este planteamiento socialista, algunos asuntos centrales de la política nacional, como por ejemplo la amnistía a Carles Puigdemont y los encausados independentistas o los beneficios fiscales a Cataluña, no podrían debatirse en las Cortes de Castilla-La Mancha si el PSOE no quisiera, tal como ha denunciado el PP. Tampoco se podría hablar, sin el apoyo socialistas, de cuestiones como Bildu, la ley del sólo sí es sí o los delitos de sedición o malversación, denuncian desde la oposición.

Este asunto ha sido el más destacado del orden del día del Pleno, con la toma en consideración de la propuesta y la aprobación del trámite en lectura única con los votos a favor del PSOE y el rechazo del PP y Vox. En concreto, informa Efe, se trata de la modificación del artículo 32.1.4º del reglamento que, a partir de este cambio, mantiene que la Mesa califica los escritos y documentos de índole parlamentaria así como declara la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos.

La modificación del artículo añade que en caso de sean asuntos que excedan de las competencias estatutarias de la comunidad, la Mesa podrá rechazar su admisión a trámite, salvo que se trate de cuestiones que interesen exclusiva o fundamentalmente a Castilla-La Mancha o a su ciudadanía. Una vez aprobada, la modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes y se publicará también en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

La explicación del PSOE

Durante el debate, el presidente del grupo parlamentario socialista, Ángel Tomás Godoy, ha defendido que el objetivo de esta modificación es dar más "dinamismo" a las Cortes y que los temas autonómicos tengan "mayor protagonismo y relevancia".

De hecho, Godoy ha lamentado que en los cuatro años anteriores ha habido "poca concreción" en los debates, lo que a su juicio perjudica a los grupos minoritarios, hace que la atención de los ciudadanos disminuya porque no son temas de interés de la comunidad autónoma y, además, se sustancian en otras cámaras, e "impide" que se traten temas de la región que sí preocupan a los castellanomanchegos.

Con todo, el parlamentario socialista ha añadido que cree necesaria una "profunda revisión del reglamento" que suponga un cambio adaptado a los nuevos tiempos, al tiempo que ha recordado que en la anterior legislatura se llevaron a cabo hasta tres modificaciones puntuales y urgentes.

El rechazo de la oposición

Por su parte, los dos grupos de la oposición han mostrado su rechazo a la modificación del reglamento, sobre todo porque no comparten la urgencia de la misma así como por la falta de búsqueda de consenso previo. Creen que se trata de una maniobra del PSOE para tener el control total de los asuntos de los que se habla, y de los que no, en las Cortes castellano-manchega.



En esta línea lo ha manifestado la diputada regional del PP Tania Andicoberry, quien ha incidido en que "no es una cuestión urgente" y en que si bien es necesaria una reforma y actualización del reglamento, a su modo de ver debería ir de la mano de la reforma del Estatuto de Autonomía en la que ya trabajan los dos partidos mayoritarios.

El PP ha criticado que el PSOE utilice la vía de urgencia y "la puerta de atrás" para este cambio, así como ha apuntado que cree que lo que busca es que en las Cortes de Castilla-La Mancha no se hable de temas como la amnistía a los políticos catalanes implicados en el 'procés' o la condonación de la deuda a Cataluña y eso, según el PP, sería "cercenar el debate".



En la misma línea, el diputado de Vox Luis Juan Blázquez también ha cuestionado la urgencia y necesidad de esta modificación del reglamento y ha aseverado que lo que se debería abordar es un cambio para que todos los grupos parlamentarios estén en la Mesa, ya que Vox ha quedado excluido de ella.



Blázquez ha subrayado que, según Vox, no existe "ni urgencia ni necesidad" para hacer este cambio y sí hay urgencia en dar soluciones a lo que son verdaderos problemas de los ciudadanos.

