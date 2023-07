Núñez: "Con Feijóo en el Gobierno, Alberto Garzón no va a ser ministro"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, es el único que puede "certificar" que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no seguirá como ministro.



Así lo ha indicado Núñez antes de visitar la Cooperativa Agrícola y Ganadera 'San Francisco de Asis' en Talavera la Nueva (Toledo), junto al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, y la candidata al Senado, Carmen Riolobos, según ha informado el PP en una nota de prensa.



"No es lo mismo que el presidente del Gobierno sea Sánchez que lo sea Feijóo", ha indicado Núñez, ya que ha incidido en que "pueden saber todos los ganaderos y agricultores" que con Feijóo en el Gobierno, Alberto Garzón "no va a ser ministro y es el único que puede certificarlo".



Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha sido capaz de cesar a Garzón porque no tenía la capacidad de cesar a un ministro de Izquierda Unida", al tiempo que ha censurado que en España haya habido un ministro que haya "atacado de esa manera tan desvergonzada a la ganadería".



En este sentido, Núñez ha resaltado la apuesta de Alberto Núñez Feijóo para poner en marcha una reestructuración del plan estratégico de la PAC.



Y ha destacado que en los primeros cien días, si Feijóo es presidente del Gobierno se hará la reestructuración de la PAC y se pondrá en marcha una mesa de trabajo con los presidentes autonómicos para alcanzar un pacto nacional por el agua.

