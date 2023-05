García Gascón acude a votar en Toledo... pero se le olvida hacerlo en las municipales

Ha sido una de las anécdotas de la mañana electoral. El candidato de Unidas Podemos a presidir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha votado a las 9:30 de la mañana en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo en la plaza de Padilla, poco después de la apertura de los colegios electorales. Sin embargo, con los nervios del directo se le ha olvidado introducir el sobre de las elecciones municipales en la urna.

El candidato morado atendía a los medios tras depositar la papeleta asegurado que se sentía "orgulloso y feliz de votar aquí debido al simbolismo que tiene en nuestra región la UCLM y los comuneros, y estoy seguro de que todo va a ir bien hoy" y pidiendo "la máxima participación y movilización, para renovar las instituciones y la democracia y avanzar en la región".

Pero cuando ha terminado su comparecencia se ha dado cuenta de que solo había depositado el voto en la urna de las autonómicas pero no en la de las municipales. En ese momento, como cuenta Efe, el candidato de Unidas Podemos ha dicho que iba a "intentar arreglar" este asunto, si bien los miembros de las mesas de este local electoral en Toledo han asegurado que una vez que se ha votado, no es posible volver a votar y que ya ha contado que solo ha votado en la urna autonómica y no en la municipal.

Cabe recordar que al contrario de lo que ocurrió en 2019, cuando Unidas Podemos concurrió a la capital castellano-manchega en solitario, en esta ocasión han llegado a un acuerdo para confluir con Izquierda Unida. En esa papeleta conjunta, bajo las siglas de Unidas IU-Podemos, el cabeza de lista es Txema Fernández, actual concejal y miembro de Izquierda Unida y la número 2 es Irene Arcalá, del círculo de Podemos en Toledo.

[Siga en directo la última hora de las elecciones del 28-M]

Sigue los temas que te interesan