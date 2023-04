Gascón se la devuelve a García-Page y pide el voto de los socialistas para Podemos

El candidato a la Presidencia de Castilla-La mancha por Unidas Podemos, José Luis García Gascón, ha copiado a Emiliano García-Page y ha tendido la mano a "votantes y militantes socialistas, para que se sumen a la propuesta de Unidas Podemos". "Es la que mejor defiende los valores progresistas y socialistas de Castilla-La Mancha, abandonados y traicionados por Page".

Estas declaraciones llegan después de que el pasado 18 de abril, Emiliano García-Page asegurase que contará con personas que han formado parte de Ciudadanos (CS), que van a ir como candidatos a alcaldes en las listas del PSOE. Asimismo, nombró a otros políticos como Javier Mateo, exconcejal toledano de Ganemos, del cual le gustaría que algún día "pudiera colaborar directa o indirectamente" con él. Y es que, para Page, "los cargos van a depender de la capacidad, sean de CS o de Podemos".

Así lo ha expresado en el XVI Encuentro Estatal de Participación de EAPN-ES en Toledo, al que ha asistido la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Allí, Gascón ha recordado que "igual que el candidato del PSOE por Madrid intentó acercarse a CS y lo pagó caro en las urnas, Page se vuelve a equivocar mirando a su derecha, porque es un candidato socialista y progresista y, sin embargo, actúa como candidato de derecha".

Críticas a García-Page

Por otro lado, el candidato de Unidas Podemos ha criticado a Emiliano García-Page por no estar en Toledo este viernes, día que coinciden en la ciudad el presidente Pedro Sánchez y la ministra Ione Belarra. "La única garantía de que se reedite el Gobierno de coalición de España desde Castilla-La Mancha es que Unidas Podemos tenga fuerza en las instituciones. Page no viene a recibir a Pedro Sánchez y no vale ningún tipo de excusa porque las cosas se pueden hacer en otro momento. Yo estoy aquí apoyando a Belarra y al Gobierno progresista de España".

Por último, ha adelantado que en los próximos días presentará una medida "estrella": una renta ciudadana que amplíe la protección del Ingreso Mínimo Vital y llegue a más familias de la región, "para que no se queden tiradas".

