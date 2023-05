García-Page se siente como Vinicius: "Tampoco por ser político tengo que estar aguantando"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato socialista a la reelección en los comicios autonómicos del 28-M, Emiliano García-Page, ha calificado como "infumables" e "inasumibles" los insultos y ataques racistas recibidos en varios estadios de España por Vinicius Júnior, futbolista brasileño de raza negra que juega en el Real Madrid.

Durante un mitin celebrado en la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo, García-Page ha señalado que hay que combatir sin "complejos de ningún tipo" los ataques racistas, pero ha defendido que "también sería razonable decirle a la gente que la política no tiene que ser pimpampum permanente, un frentismo permanente o un insulto permanente".

"Tampoco por ser político tengo yo que estar aguantando. En mi sueldo no va que me mezclen con Otegui, por Dios", ha añadido el dirigente socialista después de que Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP, esté haciendo circular por distintos puntos de Castilla-La Mancha durante la campaña electoral unas camionetas en las que aparece una imagen de García-Page junto a las de Pedro Sánchez y de Arnaldo Otegi (EH Bildu) junto a la frase "Que os vote Txapote".

Como a Nuñez del PPCLM no le funciona eso de esconderse en los carteles detrás de Feijoo, Ayuso y Moreno, necesita ir más lejos. En CLM, Nuñez es garantía de radicalidad, de falta de respeto a la convivencia. Un ejemplo claro de “campaña a la desesperada”. Así les irá el 28M pic.twitter.com/ZcaFE4VXgr — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) May 19, 2023

"Me molesta mucho que me mezclen (con Otegi), que engañen con mi persona, que manipulen vídeos", ha añadido el presidente castellano-manchego, que ha asegurado que el PSOE de Castilla-La Mancha ha identificado durante lo que llevamos de campaña electoral "más de mil vídeos del PP manipulando, insultando y ofendiendo". "¿Por qué no han hecho mil vídeos con propuestas en vez de manipulando mi imagen y difamándome? ¿Por qué no lo han hecho?", se ha preguntado.

Para García-Page, asimilando de cierto modo su situación con la de Vinicius, "ni el deporte ni los deportistas deben acostumbrarse al paisaje del racismo, ni los políticos tenemos por qué asumir que somos el desahogo de los insultos y de la adrenalina".

"Esa es la realidad con la que nos desayunamos todos los días y que, a veces, te hace pensar que la política no merece la pena. Menos mal que la campaña me está reconciliando con lo importante, porque hay cantidad de gente que se acerca con un nivel de cariño, de empatía y de cercanía verdaderamente tremendo", ha asegurado el dirigente socialista en Cabanillas del Campo.

García-Page, que ha responsabilizado a "una parte importante de la propia clase política" de la situación de crispación generalizada, ha definido a su gobierno como "el más moderado de España" y ha finalizado asegurando, de cara a las elecciones del próximo domingo, que "lo peor sería importar a Castilla-La Mancha el frentismo que se ve en la política nacional".

