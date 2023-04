Paco Núñez ofrecerá hasta 3.000 euros a los autónomos que vengan a Castilla-La Mancha

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha sellado este martes un contrato con los colectivos de autónomos en la región -CEAT y ATA- comprometiéndose a poner en marcha diferentes medidas que les ayuden a mejorar su situación si llega a ser presidente de la comunidad autónoma.

Según ha explicado Núñez, este acuerdo beneficiará a 150.000 autónomos castellano-manchegos con medidas como la revisión de los requisitos de los beneficiarios de las ayudas directas para el inicio, el mantenimiento o consolidación de la actividad empresarial y que los fondos europeos lleguen a ellos.

Además, se concederán moratorias para aquellos con préstamos ICO concedidos que no han podido ampliar el periodo de carencia y que no pueden hacer frente a esta devolución de los compromisos porque no han podido recuperar su actividad económica.

Hasta 3.000 para los que vengan a la región

Asimismo, el Partido Popular promoverá ayudas de hasta 3.000 euros para los empresarios que traigan su actividad a Castilla-La Mancha, poniendo el énfasis para aquellos que lo hagan en zonas despobladas, para las mujeres o para los jóvenes que lo lleven a cabo.

Y desde la formación quieren establecer la tarifa cero para autónomo para dos años, conseguir una "clara reducción de trámites" y bonificar en su totalidad el impuesto de sucesiones para autónomos, eliminando también el impuesto de patrimonio o reduciendo el de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales.

Finalmente, Núñez destinará el 50 % de planes de empleo a la actividad privada para que los empresarios se puedan beneficiar de seis meses de salario y puedan contratar a un desempleado. Además, modernizará la Formación Profesional para que los alumnos puedan pasar un año completo a coste cero en las empresas.

Según ha destacado, la puesta en marcha de todas estas medidas "no se demorará más allá de 2024".

Sigue los temas que te interesan