Castilla-La Mancha cierra una Semana Santa para el recuerdo, multitudinaria y sin incidentes

Con la pandemia de coronavirus superada y días soleados con temperaturas agradables, la Semana Santa de 2023 ha salido a pedir de boca en Castilla-La Mancha. Todas las cofradías y hermandades de la región han podido procesionar sus pasos, las calles de los pueblos y ciudades se han colmado de vecinos y visitantes y tanto los hoteles como los alojamientos rurales que no han colgado el cartel de completo durante estas jornadas festivas han estado a punto de hacerlo. Además, no ha habido que lamentar incidentes reseñables.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha asegurado este Domingo de Resurrección que la Semana Santa "ha sido espectacular" en la comunidad autónoma, por lo que ha dado las gracias "a las cofradías y a las hermandades que han trabajado para que podamos disfrutar" de ella, además de a "los servicios municipales públicos de limpieza y de seguridad ciudadana y, por supuesto, a los ayuntamientos".

Bellido, que en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Concatedral de Santa María de Guadalajara tras asistir a la Procesión de Cristo Resucitado, ha recordado que la Semana Santa ha sido "multitudinaria" en Castilla-La Mancha, lo que resulta acorde a las previsiones que apuntaban una ocupación hotelera del 75 por ciento y del 85 por ciento en el turismo rural, además de las reservas de última hora.

Una Semana Santa plena en todos los sentidos. Toledo ha demostrado una vez más estar a la altura de una celebración de Interés Turístico Internacional. Hemos recuperado el latido de la ciudad milenaria. Gracias a quienes cada año lo hacen posible, siempre estaré a vuestro lado. pic.twitter.com/MlTjg3x9ZJ — Milagros Tolón (@milagrostolon) April 9, 2023

De hecho, en ciudades Patrimonio de la Humanidad como Toledo o Cuenca, donde la Semana Santa goza de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, la afluencia turística ha sido más que notable y la ocupación ha rozado el lleno. Así, la alcaldesa toledana, Milagros Tolón, ha señalado que los hoteles de la ciudad rozaron el 100 por 100 de ocupación el jueves y el viernes.

Para Tolón, la Semana Santa de 2023 ha sido "plena en todos los sentidos", como ha publicado en Twitter, donde ha asegurado que "Toledo ha demostrado una vez más estar a la altura de una celebración de Interés Turístico Internacional". "Hemos recuperado el latido de la ciudad milenaria. Gracias a quienes cada año lo hacen posible, siempre estaré a vuestro lado", ha añadido.

La regidora también ha defendido este Domingo de Resurrección que la Semana Santa "no es solo un atractivo para los visitantes que se han decantado por Toledo para disfrutar estos días festivos, sino que también es un reencuentro con la identidad toledana gracias a los cientos de cofrades que han participado en los cortejos penitenciales que, además, suponen un impulso para el comercio local relacionado con este sector, como son las floristerías, las mercerías, las cererías y para los establecimientos especializados en tejidos y telas para los hábitos y túnicas nazarenas".

Eva María Masías, alcaldesa de Ciudad Real, en el centro de la imagen.

Su homóloga en Ciudad Real, Eva María Masías, ha calificado esta Semana Santa como "extraordinaria" en todos los sentidos y sin incidencias importantes, comentando que también que ha acompañado el buen tiempo, lo que ha facilitado que la ocupación media hotelera de los primeros días estuviese al 85 % y en los últimos días casi al 100 por 100 en la capital manchega.

Tras participar en la procesión del Domingo de Resurrección, Masías ha agradecido la labor de todos los servicios municipales implicados en la Semana Santa de Ciudad Real, que ha permitido que todo haya transcurrido perfectamente.

Por otra parte, Yolanda Gómez, presidenta de la Asociación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ciudad Real, ha hecho un balance "muy positivo", ya que las 24 hermandades han podido procesionar en las calles de Ciudad Real. Además, ha destacado "el mayor número de cofrades en las procesiones y la gran cantidad de público que ha estado en las calles". "Por fin, hemos vuelto a la normalidad de verdad", ha celebrado.

Paco Núñez, este domingo en Sigüenza.

En la misma línea, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido agradecer públicamente el "enorme esfuerzo" realizado por todos para que la región "vuelva a vivir una gran Semana Santa".

En la Catedral de Sigüenza, donde el líder del PP ha participado en la misa solemne y en la procesión del Encuentro con Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría, el candidato 'popular' a la Presidencia de la Junta de Comunidades ha mostrado su gratitud a todas las hermandades y cofradías y a todos los que la han hecho posible.

"Yo quiero felicitarles a ellos. A todos los que durante meses, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, con intensidad, han permitido que muchos turistas llenen Castilla-La Mancha estos días y que muchos castellano-manchegos podamos vivir, sentir y disfrutar una Semana Santa, la de Castilla-La Mancha, que es maravillosa", ha dicho.

El presidente regional del PP de Castilla-La Mancha ha querido acordarse, también, de aquellos "que parece que no están, pero sin los cuales es imposible que la Semana Santa luzca como lo hace". Así, ha dado las gracias públicamente "a ese gran personal que no aparece en las procesiones ni en las fotografías de Semana Santa, pero sin los cuales nuestra Semana Grande no sería lo que es en Castilla-La Mancha", en referencia a los voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los trabajadores de los servicios de recogida de sólidos, de la limpieza, etc.

