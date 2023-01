García-Page, satisfecho con la decisión del Consejo de Estado sobre el Tajo: "No es un tema político"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado satisfacción por la aprobación unánime por parte del Consejo de Estado del dictamen sobre los planes de cuenca, que incluye al Tajo, en el que se recoge la creación de caudales ecológicos que conllevarán un recorte en el trasvase Tajo – Segura. Ahora, pasará a aprobarse en el Consejo de Ministros el próximo 24 de enero. "No es un tema político, es un tema legal".

Según EFE, así lo ha expresado durante la inauguración de la nueva planta de la compañía 'Ampuero Grupo Industrial' en Cebolla (Toledo), donde ha recordado que el Gobierno regional ha recurrido a los tribunales todos los trasvases del río. Además, ha lamentado que solo durante la legislatura 2011-2015, cuando la comunidad autónoma estuvo presidida por el PP, Castilla-La Mancha dejó de recurrir los trasvases ante los juzgados.

García-Page ha afirmado que la comunidad ha ido acumulando resoluciones judiciales que le han dado la razón, hasta que el asunto llegó al Tribunal Supremo, que en cinco ocasiones ha dictado sentencias que exigen la fijación del caudal ecológico. "Ahora el problema del agua no es que tenga razón Page o el presidente de otra comunidad. Por supuesto que pensamos que teníamos razones, pero no es una decisión caprichosa tomada por una voluntad política. Agradezco al Gobierno central la sensibilidad que no han tenido otros Ejecutivos con el asunto".

Problema "estrictamente legal"

Para el presidente, toda vez que el Supremo ha dictado cinco sentencias, no se trata de un problema político, sino de un problema "estrictamente legal", ya que "no queda más remedio que cumplir las sentencias". Ha pedido "que nadie se llame a engaño", aunque ha reconocido que sabe que la aprobación del Plan del Tajo supondrá que reciba insultos de la zona del Levante.

"Son años de constancia, de cabezonería y de argumentos. Puedo comprender las manifestaciones en contra de los caudales ecológicos del Tajo, ya que supondrán un recorte en las derivaciones al Segura a través del trasvase, pero pedir que se incumplan las sentencias del Supremo no tiene sentido".

Visita a Cebolla

En su visita a Cebolla, García-Page ha conocido el estado de la empresa 'Ampuero Grupo Industrial', que ha invertido 4,1 millones de euros en la rehabilitación de 45.000 metros cuadrados de las instalaciones en las que construirá ventanas de PVC para España y Portugal. Ante este hecho, el líder regional ha expresado que está "muy contento" de que empresas como la que se inaugura este viernes se instalen en la región pues "además de generar riqueza y empleo, contribuyen con impuestos".

Asimismo, el presidente ha aprovechado la visita para avanzar que Cebolla tendrá un nuevo centro de salud para el cual ya se dispone de terreno. Por este hecho también se ha congratulado la alcaldesa, Silvia del Fresno, que ha augurado un "futuro optimista" para el municipio.

"Muy buena noticia"

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha opinado que el aumento del caudal en el río Tajo avalado por el Consejo de Estado resulta "fundamental para potenciar el turismo" de toda la región y, en particular, de la provincia de Guadalajara.

Así lo ha expresado Bellido desde Fitur, celebrando la aprobación del dictamen, algo que ha calificado como "una muy buena noticia". "El agua es fundamental no solo para el sector primario y la industria sino también para ofrecer unas buenas políticas turísticas y un buen producto en el Alto Tajo, los embalses de cabecera y en todo el curso del río".

