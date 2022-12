El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado este jueves que a García-Page "solo le interesa seguir en el Palacio de Fuensalida aunque eso suponga traicionar los intereses de los españoles" y ha pedido a los castellano-manchegos que se unan al PP "como muro de contención contra el sanchismo".

Así se ha pronunciado el líder de los 'populares' durante el acto 'En defensa de un gran país' celebrado en el Edificio Polivalente de la UCLM en Albacete, donde ha estado acompañado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y donde les han recibido medio millar de personas bajo los gritos de "presidente".

Durante su intervención, Núñez ha reiterado que España necesita "un partido serio y responsable" y "un líder que solo piense en el país en los ciudadanos". Por ello, ha incidido en la necesidad de "echar a Pedro Sánchez" del Gobierno y a todos los dirigentes socialistas "que están permitiendo que haga lo que quiera con nuestro país". "Ellos son los culpables, con sus votos o con su silencio, de que España esté cogiendo un rumbo de deriva", ha dicho.

El presidente del PP ha denunciado que el socialismo está "asfixiando" a los autónomos y las familias, "sobre todo en Castilla-La Mancha". "Somos los que más renta media hemos perdido por habitante, la tercera comunidad con mayor presión fiscal, la región con mayor tasa de inflación y una de las que peores salarios medios registra", ha señalado.

Y, ante esto, ha lamentado que "a Emiliano García-Page solo le interesa seguir en el sillón del Palacio de Fuensalida y le preocupan muy poco los intereses de los castellano-manchegos", al igual que "a Pedro Sánchez solo le interesa seguir en la Moncloa".

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez

"Para echar a Sánchez, primero hay que echar a Page"

"Dos señoras mayores nos han parado hoy por la calle y nos han dicho que hay que echar a Sánchez, que esto es una vergüenza y tiene que acabar. Yo les he dado la razón, pero para eso hay que echar primero a García-Page en mayo", ha señalado.

En este sentido, el presidente regional del Partido Popular ha pedido a los castellano-manchegos que se unan al PP "como muro de contención contra el sanchismo y contra el socialismo".

"No nos merecemos mas humillaciones del Gobierno de españa ni del Gobierno de Castilla-La Mancha y no nos merecemos pasar vergüenza por ver cómo miran para otro lado para no poderder su posición", ha indicado Núñez, que ha denunciado que "la unidad de España y el futuro de nuestros hijos está en riesgo".

El líder del PP se ha dirigido al conjunto de los castellano-manchegos para decirles que “no tengan duda” de que la alternativa al sanchismo está lista y es Núñez Feijóo, "ese hombre que tiene a España en la cabeza y en el corazón, que tiene sentido común, que sabe gestionar los intereses de las familias y de los autónomos, que sabe cómo mejorar y mantener la protección social, la sanidad y la educación y que tiene claro cómo defender la Constitución y el Estado de Derecho”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo: "Siempre defenderemos a España"

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha asegurado que el Partido Popular "siempre defenderá a España por encima de todo" y ha pedido a los votantes del PSOE que no pierdan la esperanza en la unidad territorial y que se unan en torno a "un proyecto que valga la pena". "Estoy aquí para cumplir aquellos anhelos que entre todos llevamos construyendo durante cuatro décadas", ha dicho.

El presidente del PP ha lamentado que España, "además de vivir una profunda crisis económica, está viviendo la crisis institucional mas seria de nuestra democracia, que tiene como responsable a Pedro Sánchez" y ha acusado al presidente del Gobierno de "convertir el consejo de ministros en un reality show que nos impide estar al día de todas las polémicas que lo conforman".

Feijóo ha señalado que "a la mayoría de españoles les duele la situación de nuestro país y la espiral en la que ha entrado el Gobierno" y, aunque ha evitado criticar explícitamente a García-Page, con quien mantiene una relación cordial, ha aludido indirectamente a los barones del PSOE que "no son capaces de levantar la voz".

"Lamento que haya dirigentes socialistas que no sean capaces de plantar cara. Aquí no se puede estar con la Constitución y en contra. No se puede estar en contra de la derogación del delito de sedición y después votar a favor y mirar para otro lado. No se puede decir una cosa y hacer la contraria. Y aunque quienes lo haga digan que no son sanchistas, lo que están haciendo es consolidarlo y acabando con el PSOE", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan