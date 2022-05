Mujeres líderes de Castilla-La Mancha se mojan sobre la baja menstrual con división de opiniones

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley del Aborto, una nueva norma que contempla la posibilidad de que las mujeres con reglas dolorosas puedan obtener una baja laboral que será costeada por el Estado y que deberá solicitarse al médico de cabecera, que será el que tenga la última palabra. El único requisito para pedirla es que el dolor menstrual sea "incapacitante". Es decir, que existan dolores intensos, calambres, cólicos, náuseas, mareos y vómitos durante la menstruación y no una simple incomodidad. Eso sí, será el facultativo quien decidirá finalmente si la dolencia es tan fuerte como para faltar al trabajo.

Teniendo en cuenta que en España hay cerca de nueve millones de empleadas y que, según diferentes estudios, la dismenorrea -dolor intenso que aparece antes o durante la menstruación- afecta a un 80 %, la cifra de mujeres que podría beneficiarse de esta medida se elevaría a unos 6,2 millones. "Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con la vergüenza y el silencio en torno a la regla. Avanzamos en derechos", publicaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, en redes sociales el pasado 13 de mayo.

Sin embargo, esta norma no ha estado exenta de polémica y ha generado un gran debate incluso en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que algunos consideran que lejos de ser una conquista laboral supone un estigma hacia la mujer. Desde EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM hemos contactado con varias mujeres castellano-manchegas con responsabilidad en distintos ámbitos y esta es su postura al respecto:

Consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. "Cuando alguien tiene un dolor que le incapacita temporalmente, ya sea por la menstruación o por cualquier otra causa, hay que protegerle y darle la baja. Algunas personas están argumentando que no hay manera de comprobar si una mujer miente o dice la verdad y consideran que podrían aprovecharse de esta situación, pero también somos muchos los que padecemos una lumbalgia que nos incapacita y no se nos enciende ninguna señal que lo demuestre, por lo que el médico tiene que confiar en nuestro criterio. Si hoy vas a tu centro de salud con un dolor tremendo, ya sea de regla, de apendicitis o de espalda, te tiene que prescribir la baja. Y lo que hace esta ley es garantizar que esto se produzca en cualquier caso, aunque ya venía siendo así".

Natividad Laín

Presidenta del Colegio de Médicos de Toledo. "El ciclo menstrual es algo habitual y normal que se produce desde que el mundo es mundo. Hay más de 15 millones de mujeres en España en edad fértil y hacen una vida normal. ¿Cuántas mujeres no van al cine, a tomar un café o a una boda porque tengan la regla? Exactamente igual que pueden hacer estas actividades, pueden ir a trabajar. La menstruación no es una enfermedad. Puede que en algún momento pueda ocasionar síntomas, pero estos son leves y se controlan con analgesia suave o con tratamiento. El 99 % de las reglas no son incapacitantes. En un momento dado, puede haber un episodio muy doloroso, pero al igual que cuando se padece una migraña. En mi opinión, esto es crear una diferencia y un problema donde no lo hay. No podemos hacer de la normalidad una patología".