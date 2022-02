PSOE y PP de Castilla-La Mancha se enzarzan por unas ayudas: podrían ser inconstitucionales

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha celebrado que el Tribunal Constitucional haya admitido un recurso de inconstitucionalidad que planteó sobre uno de los apartados de la Ley de Prepuestos Regionales de 2020. La vicesecretaria de Sectorial del PP en la región, Tania Andicoberry, ha recordado al presidente regional, Emiliano García-Page que el "varapalo judicial" ha dejado en evidencia que no se puede gobernar con "opacidad" y haciendo "trampas".

Según ha informado en nota de prensa el PP, Andicoberry ha dicho que dicho recurso "pone en evidencia y deja patente que la falta de transparencia y de opacidad del Gobierno de Page no puede salirle gratis". "No se pude gobernar con esa soberbia, con esa opacidad, con esa falta de transparencia y no se puede gobernar intentando colársela a los castellanomanchegos una y otra vez diciendo una cosa y haciendo la contraria como viene siendo habitual en el Gobierno socialista de Page", ha advertido la responsable 'popular'.

De igual modo, ha valorado la labor de control al Gobierno por parte de los senadores populares al presentar este recurso de inconstitucionalidad en el que ha quedado "patente" las "malas formas" del Gobierno socialista de Page.