3-7 | La dinámica negativa sigue devorando al Soliss Talavera

El Soliss Talavera sigue sin salir de la dinámica negativa en la que está inmerso y este fin de semana sumó una nueva derrota por 3-7 frente al Atlético Benavente.

Y éso que el equipo cerámico empezó bien el partido, con buena presión arriba ahogando la salida del rival, con ocasiones tanto de la primera como de la segunda rotación, pero que a los seis minutos, prácticamente en la primera llegada de los benaventanos, comenzó a torcerse y lo hizo en una acción de estrategia, una bola a un Dani Martín que hacía las veces de pívot y que se la dejaba de cara a Pablo Ibarra para el 0-1.

Primer revés de la tarde que además llevaba consigo que los blanquiazules, que estaban algo nerviosos, se fueran cargando muy pronto de faltas. Más lastre para una mochila de la que se consiguieron quitar momentáneamente y pasado el ecuador de la primera mitad merced a un tanto de Buitre. El mostoleño recogía el pase de Adri Rivera y soltaba un latigazo a la escuadra de Dani Simón para subir el 1-1 al marcador.

Buenos minutos tras el empate de los cerámicos, quienes tuvieron la oportunidad de tomar la delantera en un par de buenas acciones de pizarra no acertadas por Dani Montes y Adri Rivera. Sin embargo, el lastre de las faltas se agravó y con cinco minutos para el final Talavera se ponía en cinco. Y no solo eso, ya que Benavente no tardaría en sacarle la sexta a su rival y por tanto opción de gol en un diez metros. Lo tiraba Jesús Preciado y lo convertía ante Álex Pérez para el 1-2.

Otra vez tocaba buscar levantar el marcador adverso, pero esta vez la respuesta que dieron los locales fue distinta, más asemejándose a esa versión que cada vez que aparece, malo. Y es que tras saque de centro recuperaba Pablo Ibarra, se iba perfilando a lo largo del área y cuando veía el hueco soltaba un latigazo para poner el 1-3 con el que el partido se iba al tiempo de descanso.

Antes de la pausa tendría en sus botas el cuarto un Pablo Ibarra que cada vez que encaraba tenía un peligro inmenso y de la misma manera, todo hay que decirlo, tendrían los locales un par de fogonazos de lucidez en forma de taconazo de Buitre que se iba al poste y de Álex Pérez que cortaba una bola en tres cuartos, avanzaba hacia campo contrario y chutaba pero que se encontraba con una gran estirada de Dani Simón.

Le dio la bola el conjunto de Chema Sánchez a los cerámicos en el segundo tiempo y a partir de ahí a crear y a buscar un gol que no iba a llegar tan pronto como esperaba la parroquia local. Una vez más, la enésima de este curso, la precipitación en algunos momentos y la falta de claridad de ideas en otros les iban a abortar cualquier opción de remontada posible, aunque por momentos lo pareciera.

Y si tú no marcas lo que tienes suele ocurrir que el rival sí que lo haga en las suyas. Una acción por banda antes de alcanzar la media hora de encuentro la convertía en gol Jesús Preciado llegando libre de marca al primer palo y batiendo a Álex Pérez para el 1-4. Y la cosa no quedaba ahí puesto que en el 33’ la falta de intensidad defensiva se volvía hacer patente dejando rematar a Charlie libre de marca y dejando a Aitor coger el rechace de Álex Pérez para batirle y así, de esta manera, subir el 1-5.

El partido estaba visto para sentencia para un Talavera que jugaba ya de cinco y que le pondría maquillaje al encuentro con sendos goles de Carlitos, tras remate de media distancia, y Andrés, que aparecía en el segundo palo para hacer el 3-5. Parecían animarse los de Juanma Marrube, su rival además estaba en cinco faltas e incluso el público trato de hacer ver a los jugadores que todo era posible todavía.

Pero todo era más que un espejismo de un equipo que mentalmente hacía tiempo que ya no estaba en el partido. Aitor cortaba cualquier esperanza tras recuperar en acción de juego de cinco y batir por arriba a un Carlitos que trataba de evitar el gol ante la ausencia de su compañero en la meta.

Era el 3-6, pero no era el último tanto del encuentro, pues quedaba otro brochazo de maquillaje que puso Adri Rivera para el 4-6 con remate ajustado a la red y la guinda al pastel de Malaguti al que le dejaron vía libre para el 4-7 con el que finalizaba el envite.

De nuevo muy malas sensaciones que para colmo tiene que afrontar este miércoles la eliminatoria de Copa del Rey frente al Jaén Paraíso Interior.

Ficha del partido

Soliss FS Talavera: Álex Pérez, Juli Caamaño, Andrés, Javi Amorós y Buitre. También jugaron: Dani Montes, Rafita, Peli, Carlitos, Chencho y Adri Rivera.

Caja Rural Atlético Benavente: Dani Simón, Dilín, Malaguti, Jesús Preciado y Brian. También jugaron: Dani Martín, Aitor, Pablo Ibarra, Sergio Simón y Charlie.

Árbitros: Ignacio del Olmo Martínez y Alejandro Jarque Ruiz (Comunidad de Madrid). Amonestaron a los locales Dani Montes, Juli Caamaño y Javi Amorós; y expulsaron al encargado de material Juan Antonio Rubio en el minuto 13. Por parte visitante vieron la amarilla Aitor, Pablo Ibarra y Sergio Simón.

Goles: 0-1 (min. 6) Pablo Ibarra, 1-1 (min. 13) Buitre, 1-2 (min. 15) Jesús Preciado de doble penalti, 1-3 (min. 15) Pablo Ibarra, 1-4 (min. 29) Jesús Preciado, 1-5 (min. 33) Aitor, 2-5 (min. 34) Carlitos, 3-5 (min. 36) Andrés, 3-6 (min. 37) Aitor, 4-6 (min. 39) Adri Rivera y 4-7 (min. 39) Malaguti.

