Bono se suma al "no a la guerra" y manda un zasca a Pablo Iglesias: "Que no diga tonterías"

El ex ministro de Defensa José Bono ha considerado este martes, ante la tensión en Ucrania, que "la guerra no se justifica en estas circunstancias en ningún caso" y ha aseverado que "se tiene que evitar" el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, porque "la guerra no se justifica ni por la ideología ni de uno ni de otro", informa Efe.

En una entrevista en CMM, con motivo del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha, el también ex presidente del Congreso ha sido preguntado por el aumento de la tensión en Ucrania y ha apostado por "cerrar la puerta de la guerra con siete candados".

Con todo, ha admitido que "hay un fenómeno mundial" que consiste en que "hay gobiernos de países importantes presididos por políticos que no deberían estar ahí" y ha citado los casos de Rusia o de Reino Unido, cuyo primer ministro, Boris Johnson, es a su juicio "un verdadero gamberro, mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es "un autócrata y un dictador y amenaza del modo que hacen los autócratas y los autoritarios", que es con una posible invasión de Ucrania.

"No se puede negar esa responsabilidad, pero ahora debe funcionar la persuasión. No deberíamos lanzarnos alegremente a ninguna confrontación", ha sugerido el también expresidente de Castilla-La Mancha, que ha señalado que, del mismo modo que Putin "no quiere que lo que fue la antigua Unión Soviética pueda ser invadida intelectual, estratégicamente por la OTAN", es posible que a Estados Unidos "no viera con buenos ojos que en Cuba se instalaran misiles balísticos" con posibilidad de que alcanzara suelo estadounidense.

Sobre Pablo Iglesias

Asimismo, Bono también ha sido preguntado por las palabras del ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien dijo en un mitin con motivo de las elecciones de Castilla y León que ahora que no es político en activo puede decir la verdad.

Bono ha opinado que esas declaraciones son "de un cinismo grande", pues lleva a pensar que lo que decía "cuando era político en activo era mentira" y ha añadido que si tuviera que asesorar a Iglesias le aconsejaría que "no diga tonterías".

El primer presidente de Castilla-La Mancha también ha analizado los cuarenta años que han transcurrido desde que se conformó la comunidad autónoma y ha aseverado que la constitución de la autonomía ha sido "fundamental" para el progreso de la región, pues ha resaltado que se ha avanzado en indicadores como la esperanza de vida, la renta o la educación y ha añadido que, por ejemplo, hace cuatro décadas, más del 40 por ciento de la población castellanomanchega era analfabeto funcional.

Castilla-La Mancha

Sin embargo, ha admitido que el de Castilla-La Mancha fue "un nacimiento nada celebrado" y ha rememorado que incluso partidos como Alianza Popular o el Partido Comunista presentaron enmiendas a la totalidad al Estatuto de Autonomía.

Bono, que fue presidente de Castilla-La Mancha durante 21 años, ha afirmado que el Gobierno regional que presidía era "radical porque iba a la raíz de los problemas" y al tiempo era "moderado" porque "respetaba a quien no pensaba" igual.

Asimismo, ha repasado algunos de los asuntos en los que sus gobiernos fueron pioneros, como la obligatoriedad de listas cremallera, la publicación de las declaraciones de rentas y bienes de los miembros del gobierno y sus cónyuges o la publicación de las sentencias contra los maltratadores.

Este asunto fue "lo que más disgustos" le dio, ha afirmado Bono, que también ha repasado sus enfrentamientos con el Gobierno central, del PSOE, ante la propuesta de instalar un campo de tiro militar en lo que en la actualidad es el Parque Nacional Cabañeros y ha desvelado que le dijo al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, que si seguía adelante con el proyecto, él dimitía como presidente de Castilla-La Mancha.

