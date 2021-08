Los informáticos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) harán huelga indefinida desde el próximo lunes 6 de septiembre, según ha comunicado a través de una nota de prensa la Asociación de Profesionales de Informática Sanitaria de Castilla-La Mancha (APRISCAM), que ha convocado el paro junto al Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera.

Desde APRISCAM aseguran que el colectivo de trabajadores al que representan se encuentra en una situación laboral de fraude de ley debido "al abuso de temporalidad que sufren desde hace más de 30 años y que afecta a más de 75 % de la plantilla". Además, insisten en que "la oferta de empleo público (OPE) que pretende solucionar este problema no lo hace de ninguna manera pues ignora esta excesiva interinidad" y, como ejemplos, recuerdan que el proceso de selección "no va a considerar la antigüedad completa para valorar los méritos" o que "queda muy lejos de lo prometido hasta hace no mucho" con relación a los empleados de Promoción Interna, que "tampoco ven colmadas sus aspiraciones".

Además, los informáticos del SESCAM consideran que "los temarios (de las oposiciones) publicados recientemente perjudican sus aspiraciones pues, a pesar de que la OPE habla de un proceso de consolidación donde los aspectos a examinar serán solo exclusivamente de las tareas realizadas por estos trabajadores, es un temario muy genérico con temáticas desfasadas o no aplicables actualmente".

Piden la paralización del proceso selectivo

De esta forma, la Junta Directiva de APRISCAM dice sentirse ignorada por la Dirección del SESCAM pese a "las reuniones y comunicaciones informales y oficiales mantenidas en los últimos meses", lo que les lleva ahora a convocar esta huelga indefinida "con el objetivo de que el SESCAM establezca un proceso de consolidación real y efectivo de toda la plantilla de las categorías de Tecnologías de la Información sin la pérdida de ningún puesto de trabajo y la paralización del presente proceso selectivo por no cumplir con los mínimos exigidos por los trabajadores y trabajadoras".

"Pedimos al SESCAM y a sus responsables que mediten la situación y abran canales de diálogo para atender a las demandas de este colectivo, claramente justas, sensatas y realizables", finalizan los informáticos del organismo público, que recuerdan que está prevista una nueva Ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores incluyendo "beneficios excepcionales que pueden ser aplicados claramente a este colectivo y poder consolidar de forma efectiva a la práctica totalidad de la plantilla, que lleva más 30 años en situación de interinidad sin nunca haber tenido oposiciones convocadas".

