La decisión todavía no está tomada en la nación pero Castilla-La Mancha ya trabaja en un escenario concreto: inyectar a los mayores de 65 años de edad la tercera dosis de la vacuna del coronavirus en el mismo momento en el que reciben el pinchazo que cada invierno les protege contra la gripe.

Así lo ha asegurado este lunes Juan José Camacho, director general de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha, durante una entrevista que ha concedido a la radio pública regional en la que ha reconocido la conveniencia de inocular la tercera dosis a aquellas personas con circunstancias de dificultad para generar respuesta inmune, en referencia a colectivos como el de la tercera edad o el de los trasplantados.

"Se está trabajando para ir a la población diana vulnerable, mayores de 65 años, y se plantea administrarla junto a la de la gripe", ha señalado según unas declaraciones que recoge la agencia de noticias Europa Press, aunque el director general ha recordado que hay cuestiones técnicas que hay que resolver antes de tomar esa decisión.

"Nos queda por decidir aún qué hacemos con el resto de población", ha reconocido Camacho respecto a la conveniencia o no de inyectar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido suspender en los países desarrollados hasta que los más vulnerables alcancen al menos un grado mínimo de protección. "No podemos y no debemos aceptar que países que ya se han servido de la mayoría de las vacunas utilicen aún más dosis, ya que los países más vulnerables siguen desprotegidos", aseguró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, a principios del mes de agosto.

70 % de la población

En Castilla-La Mancha, por suerte, el porcentaje de población vacunada no deja de crecer. Tanto es así que el director general de Salud Pública ha vaticinado que este mismo miércoles 1 de septiembre será el día en el que el 70 % del total de castellano-manchegos habrá recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.

Todo un hito que se espera conseguir pese a que Camacho ha explicado que el pasado jueves se supo que esta semana llegarían a Castilla-La Mancha menos vacunas de las previstas por un fraccionamiento que quedará resuelto en pocos días.

Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, con fecha de 27 de agosto, en Castilla-La Mancha ya tiene la pauta completa inoculada el 76,6 % de la población vacunable y el 67,8 % de la población total, cinco y seis décimas por debajo de la media nacional respectivamente.

