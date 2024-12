¿A qué conocida presentadora de televisión ha endulzado la Navidad Alejandro de Miguel con mazapán de Santo Tomé?

El diseñador toledano, Alejandro de Miguel, es un referente nacional de la moda femenina. La reina Sofía y celebridades como Anne Igartiburu, Ainhoa Arteta, Carmen Lomana, Ana Obregón, Macarena Gómez, Edurne, Pastora Soler o Cayetana Guillén Cuervo visten sus trajes de fiesta y de ceremonia. En todas sus creaciones el modisto miguelete demuestra que es un detallista empedernido, cualidad que le acompaña fuera del atelier.

Y si no que se lo pregunten a Verónica Dulanto, una de las periodistas más queridas de Mediaset. La presentadora de Vamos a Ver ha recibido en estos días de adviento, una dulce sorpresa que no ha dudado en compartir en sus redes sociales para envidia de los más golosos.

Viendo la ‘story’ de Dulanto uno recuerda a Cecilia y su ‘ramito de violetas’, aunque esta vez la periodista no ha tenido preguntarse como en la canción ‘quién le envía mazapanes’ porque el remitente queda claro en el tarjetón que acompaña al completo surtido de delicias y frutas de mazapán y pastas de almendras y piñones de Santo Tomé, un obrador que abrió sus puertas en Toledo en 1856 y que, desde entonces, no ha dejado de endulzar las navidades no sólo a los toledanos, porque con gracias a su tienda online (www.mazapan.com) sus exquisiteces viajan a cualquier parte del mundo.

¡Ojito con el vestido!

“Gracias mi querido Alejandro de Miguel por este detallazo… ¡Ojito que como me los coma todos no me entra el vestido!”, publica Verónica Dulanto en sus redes sociales.

Dulanto, no obstante, no tiene por qué preocuparse. Los mazapanes de Santo Tomé se distinguen por su cuidada elaboración artesanal y porque no contienen ningún tipo de conservantes. Sus ingredientes naturales, enraizados en la dieta mediterránea, lo convierten en un alimento sano y muy energético, un buen complemento para una vida activa. Pero también es un delicioso placer del que ya disfruta Verónica Dulanto, que no desvela nada del vestido que le ha confeccionado el modisto toledano.