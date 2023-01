¿Quién es el fisio castellano-manchego que asiste a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí?

Se llama David Garrido, tiene 33 años, es natural de la localidad toledana de Talavera de la Reina y su profesión es fisioterapeuta. Y ahora trabaja con Cristiano Ronaldo en su nuevo destino futbolístico en Arabia Saudí. David es el readaptador del equipo Al-Nassr, el equipo con el que Ronaldo ha firmado un contrato multimillonario, y se ha convertido, por tanto, en el fisio de uno de los jugadores más importantes del mundo en las últimas décadas.

"Este año vamos a pelear por todos los títulos que tenemos en juego. Al final no todos los futbolistas tienen la suerte de decir que juegan con Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo. Tenemos muy buen equipo y el potencial con Cristiano se multiplica", afirma David Garrido, readaptador y fisioterapeuta del equipo Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo, el ex jugador del Manchester United y quien ha firmado un contrato con el Al-Nassr hasta 2025 por más de 200 millones de euros por temporada, debutó por primera vez en el equipo saudí ante Al Ettifaq (1-0). Pero no antes del histórico amistoso entre el PSG y el Riyadh (4-5) a favor del primero con Cristiano y Messi como protagonistas.

"Cristiano ha entrado por la puerta grande del club y tiene el respeto de todos los jugadores, quienes están encantados de poder jugar con él. Al final no todos los futbolistas tienen la suerte de decir que juegan con uno de los mejores jugadores del mundo. Por lo que su integración ha sido muy buena, y eso se nota en los vestuarios. Es un jugador muy profesional que se cuida al máximo y que, pese a tener 37 años, su estado físico es alucinante. Es la consecuencia de ser un futbolista de élite", dice Garrido, quien también subraya que "las expectativas con Cristiano Ronaldo son muy altas".

El talaverano David Garrido tiene 33 años y lleva desde la temporada pasada en el servicio médico del equipo de Arabia Saudí. La oportunidad surgió cuando, tanto el equipo como el doctor David Márquez, contactaron con él en 2021, y no dudó en aceptarla. "Es uno de los mejores equipos de Arabia Saudí y de Asia. Yo vine como readaptador y fisioterapeuta y estoy muy contento de trabajar en un equipo tan competitivo como este. La verdad que ni me lo pensé. En un principio, Márquez y yo vinimos por una temporada, pero ya llevamos dos y no sabemos el tiempo que estaremos. En el fútbol uno nunca sabe el tiempo que va a estar en los clubes. Y ahora con Cristiano... Todos hemos visto a Cristiano por la televisión, pero trabajar con él es un lujo", dice Garrido.

Desde pequeño, David ha sido un fanático del fútbol. Era su hobbie. Y sabía que tarde o temprano se dedicaría a ello. Spoiler: así fue. Estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y también Fisioterapia. Tiene la titulación oficial de entrenador de fútbol, la llamada licencia UEFA pro, y un máster en readaptación y osteopatía.

Su primer empleo en el sector futbolístico fueron unas prácticas de tres meses como fisiterapeuta en la cantera del Atlético de Madrid. Y después se quedó seis años y medio más. "Allí es donde empezó todo. Estuve desde 2014 y empecé de fisioterapeuta en la academia del Atleti, lo que es la cantera, en el Cerro del Espino de Majadahonda. En enero de 2016 el readaptador de aquel entonces se va, y yo cubrí también la parte de readaptación como coordinador de toda la academia y readaptador de todos los equipos más importantes de la cantera: el Atlético B, el filial, y el juvenil A, es decir, el sub19".

Pero seis años y medio después llegó la pandemia y el confinamiento y con ello el parón del fútbol. Y el Atlético de Madrid tuvo que tomar una serie de decisiones que gran parte del servicio médico no apoyó. "A la vuelta del Covid-19 el club trató de subsanar o amortiguar las pérdidas que supuso aquellos meses de paralización y trataron de llevar a cabo unas medidas con las que no estábamos de acuerdo los que llevábamos mucho tiempo allí, los veteranos. Decidimos salir y cambiar de aires. Hubo un cambio en todo el servicio médico, tanto de jefe de servicios médicos como de plantilla, y se quedaron los que llevaban menos tiempo", apunta el talaverano.

En ese momento fue cuando Garrido pensó: "¿Y si abro mi propia clínica?". Y lo hizo. A principios de 2021, creó una clínica de fisioterapia deportiva y readaptación junto con un socio en Las Rozas (Madrid). "En aquel momento hacíamos el trabajo más funcional y venían jugadores del Atlético de Madrid y de otros equipos de fútbol que me conocían, e hicimos procesos con ellos muy chulos".

Y otra vez su vida volvió a sorprenderle. Pero ahora con uno de sus grandes sueños: formar parte del servicio médico de un equipo éxotico, el Al-Nassr. No se lo pensó dos veces y cogió un vuelo dirección Riad, capital de Arabia Saudita.

PREGUNTA.- A modo de curiosidad. ¿Cómo es la vida allí?

RESPUESTA.- Es diferente, sobre todo en sitios donde la religión y la cultura es distinta. Aquí la gran restricción es el alcohol. Es como si no existiera. Es imposible comprarlo en supermercados o tiendas, no lo hay ni en restaurantes. Pero por lo demás, todo es normal. Creo que este país se ha abierto mucho en los últimos años y cada vez se quieren parecer más a Occidente. Por eso se están abriendo al mundo a través del deporte: fútbol, Fórmula Uno, Supercopa de España y de Italia... Seguramente dentro de cinco años será una ciudad muy potente que haya crecido mucho.

Ahora, Garrido insiste en que está muy ilusionado por poder trabajar en el Al-Nassr y junto a jugadores tan buenos, como Cristiano, y que el trabajo de readaptador te obliga a tener buena relación con ellos porque "siempre pasamos mucho tiempo con los jugadores y hay muy buen trato. Al final somos los que cuidamos de los futbolistas cuando están enfermos o, en este caso, lesionados y ellos lo agradecen. Tienes que saber tratar con cada uno de ellos para que se sientan cómodos. Y hay veces que estás más tiempo con ellos que con la familia", concluye.

