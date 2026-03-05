No sustituirán al PP

Hay momentos en política en los que conviene apartar el ruido, la exageración y la táctica de corto vuelo para quedarse con lo esencial. Y hoy lo esencial es esto: el Partido Popular sigue siendo el gran partido de España, la única fuerza con capacidad real para articular una alternativa seria, amplia y ganadora al sanchismo. Todo lo demás podrá generar titulares, bronca o agitación en redes, pero no construye una mayoría de gobierno.

Lo digo con claridad porque cada vez resulta más evidente que el gran objetivo de algunos no es solo combatir a Sánchez, sino sustituir al PP. Ese parece ser su horizonte político: ocupar el espacio del Partido Popular, erosionarlo, desacreditarlo y presentarse como su relevo natural. Otra cosa muy distinta es que tengan la más mínima posibilidad de conseguirlo.

Y ahí es donde conviene desenmascarar esa operación. Porque cuando un partido que dice querer echar a Sánchez dedica más tiempo, más energía y más dureza a atacar al PP que al propio sanchismo, lo que está haciendo no es fortalecer la alternativa, sino debilitarla. Y eso, en política, tiene consecuencias muy concretas.

Yo lo resumo siempre en una frase que me parece incontestable: "Si el tiempo que dedican a meterse con el PP lo hicieran a meterse con Sánchez… ya estábamos gobernando". Esa es la realidad. Mientras España sufre corrupción, deterioro institucional, cesiones al separatismo, inseguridad jurídica, desgaste económico y una política construida sobre la mentira y el tacticismo, algunos han decidido que su principal adversario no está en la Moncloa, sino en Génova.

Esa estrategia, además de equivocada, no es nueva. Ya la hemos visto antes. También Ciudadanos creyó que podía sustituir al Partido Popular. También se presentó como la novedad capaz de ocupar todo ese espacio político. Y también entonces hubo quien compró el espejismo de que bastaban algunos eslóganes, mucha exposición mediática y un discurso pretendidamente regenerador para reemplazar a un gran partido nacional.

El final de aquella historia lo conocemos todos. Ciudadanos no sustituyó al PP. Se desinfló, se descompuso y desapareció prácticamente del mapa político. Quiso merendarse al Partido Popular y acabó sirviendo en bandeja la fragmentación del espacio constitucionalista. Fue un experimento fallido que debilitó la alternativa y facilitó, directa o indirectamente, la continuidad de la izquierda.

Por eso sorprende que algunos no hayan aprendido nada. España no necesita más operaciones para suplantar artificialmente al principal partido del centroderecha. España necesita una alternativa fuerte, solvente y creíble. Y esa alternativa hoy solo puede construirse alrededor del Partido Popular.

Porque al PP no se le sustituye con bronca, con eslóganes o con sobreactuación. Un partido como el PP solo podría ser reemplazado por otra fuerza con la misma profundidad institucional, la misma capilaridad territorial, la misma experiencia de gobierno y la misma hoja de servicios a España. Y esa realidad hoy está a años luz de cualquier otro partido. Por eso hay otra frase que define perfectamente la diferencia entre una fuerza de protesta y una fuerza de gobierno: "Hasta que alguno tenga la hoja de servicios a España que tiene el PP no tienen que pasar días, semanas, meses o años… Tienen que pasar décadas".

Décadas de gestión municipal, autonómica y nacional. Décadas de presencia en todo el territorio. Décadas defendiendo la Constitución, la unidad de España, la libertad, la igualdad entre españoles y el interés general desde la responsabilidad de gobierno.

El PP no es insustituible por inercia ni por nostalgia. Lo es porque ha acreditado una capacidad de servicio a España que ningún otro partido de ese espacio político puede exhibir hoy. Lo es porque tiene cuadros, experiencia, proyecto, estructura y liderazgo.

En el fondo, la cuestión es muy sencilla. Hoy hay dos caminos: unir el voto del cambio y reforzar la alternativa real al sanchismo, o alimentar la división y repetir el error de Ciudadanos. Quien elija lo segundo debe saber también lo que está eligiendo: prolongar la vida política de Pedro Sánchez.

Porque los hechos son tozudos: cada vez que alguien ha querido sustituir prematuramente al Partido Popular, quien ha acabado ganando ha sido la izquierda.

Carmen Riolobos es senadora del Partido Popular por Toledo.