Francisco Malagón Quesada.

El Comentario

El PP de los jóvenes: por España

Publicada

Siempre he creído en la política como una forma de ayudar a los demás; desde el rincón más pequeño de un pueblo hasta la ciudad más grande de nuestro país. ¿Qué está pasando en la política?

Muchas veces me he hecho esta pregunta: por qué decidí involucrarme en política, si merecía la pena o si debía seguir adelante. Aún hoy sigo reflexionando sobre ello, incluso llegando a poner en duda el proyecto político al que represento.

Pero siempre llego a la misma conclusión: merece la pena. Merece la pena, sobre todo, por la juventud. Porque, como siempre digo, no solo somos presente, también somos futuro. Los jóvenes necesitamos líderes que nos representen, en los que podamos confiar, que hablen con verdad y con la convicción de que estar al servicio de los demás es el camino correcto.

Soy afiliado al Partido Popular desde los 18 años y, desde muy joven, he tenido la ilusión de formar parte de la construcción de un país mejor entre todos. En los tiempos que vivimos, con un panorama político marcado por el desgaste, la confrontación y la falta de credibilidad, los cimientos de la política como herramienta de servicio se tambalean con demasiada frecuencia.

Siempre he creído en el proyecto del Partido Popular. Lo hago desde la libertad, con principios y sin complejos, desarrollando mi propio criterio. Creo firmemente que en los partidos políticos debe existir espacio para la diversidad de ideas y para la libertad de opinión, porque, sin debate, sin criterio propio y sin discrepancia constructiva no hay verdadera democracia. Ahí es donde un partido se hace grande: cuando suma, cuando escucha y cuando se fortalece con todas las voces para engrandecer nuestro país.

Los jóvenes no somos el futuro: somos el presente, y nuestra voz importa. Hoy, más que nunca, debemos hablar con libertad, sin miedo, con la energía y la ilusión que siempre han caracterizado al Partido Popular. Somos los jóvenes quienes debemos devolver al PP su esencia natural: un partido con ambición, con valores, con ganas de mejorar España y de luchar por un país donde cada persona pueda crecer y soñar.

Hablar sin complejos es fundamental. No podemos conformarnos con que otros decidan por nosotros. La libertad de opinar y de participar no es solo un derecho, es una responsabilidad. Es la herramienta que nos permite construir una España mejor, más justa y con más oportunidades.

Pero la libertad no se entiende sin una identidad clara. Defender a España, nuestra cultura y nuestras tradiciones no es un gesto del pasado, es un compromiso con nuestro presente y nuestro futuro. Es lo que nos conecta con nuestra historia y lo que nos impulsa a implicarnos en un proyecto político fuerte, sólido y con ambición de país.

Los jóvenes tenemos que recuperar la ilusión, la pasión y el optimismo en el proyecto del Partido Popular. Ese es el reto que tenemos por delante. Creemos en una España en la que todos podamos prosperar, donde se valore la libertad, el esfuerzo y el mérito, y donde los jóvenes tengamos un papel protagonista en la toma de decisiones.

Muchos me preguntan hoy si sigo creyendo en el Partido Popular. Y la respuesta es sí. A pesar de las dudas y de los desencantos que he tenido en algunos momentos, nunca he perdido la voluntad de trabajar por una España mejor: hablar con verdad, tener criterio propio y defender nuestra nación con ideales, patriotismo y un verdadero sentimiento de pertenencia.

Por eso hoy quiero dar un paso más. Quiero invitar a todos los jóvenes que creen en la libertad, en la participación y en España a sumarse a este camino. A jóvenes con ideas, con compromiso y con ilusión. A jóvenes que no se conformen y que quieran ser protagonistas del cambio y traer de vuelta la esencia de la juventud del PP:

Juventud, Ilusión y mucha España.

¡Por España!

Francisco Malagón Quesada es presidente de NNGG de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).

