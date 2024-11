El incansable Esteban Paños

Estoy convencido de que el cáncer que se ha llevado a Esteban Paños está arrepentido de haber ganado la batalla a un gran luchador por la vida y por mejorar la vida de los demás. Como periodista he sido testigo de su esfuerzo, su tesón, su afán permanente para sacar adelante sus ideas, sus proyectos con una fórmula que aporta honestidad a la política: escuchar, trabajar y convencer. Sin tácticas sinuosas, sin redes de post verdad, ni aparatos de propaganda. Esas maneras, le suponían mucha dedicación, pero como dijo cuando volvió de ganar una de las batallas contra la enfermedad: "me va la marcha".

Desde que Estaban Paños irrumpió con el color naranja de Ciudadanos en la vida política de Toledo en el 2015 siempre me pareció que no tenía un marcado carácter ideológico. Él me lo reconocía a la vez que subrayaba el alejamiento de los extremos como premisa de su ideario. Era de centro, lo que menos se lleva en estos tiempos. Aunque él tenía sus referencias claras en esta región y no precisamente en las siglas que más se acercan a lo liberal.

No se sentía cómodo en la dinámica interna de las organizaciones políticas y por el contrario disfrutaba de todo lo que le aportaba la calle. La gente a la que se ganó con su cariño y cercanía. Un éxito de su carácter que leo en todas las crónicas por su muerte. Es verdad, como que cuanto más sentía el afecto del pueblo menos votos le llegaban. Era un magnífico jugador que cuando le tocó ser entrenador no disponía de equipo. Pero eso no le cansaba.

Tiene mucho mérito trabajar a pico y pala en la política municipal y mucho más sin perder la ilusión de mejorar las cosas para el interés general. Eso le pasaba también a José María Poveda, concejal socialista en Toledo, igualmente fallecido hace poco. Las personas son lo más importante de los partidos políticos.

El cambio necesario en la ciudad era una de las ideas fuerza de Esteban Paños. Hay muchas de sus propuestas en urbanismo y medioambiente que ayudarían a mejorar nuestra convivencia, como a él le gustaba explicar.

Esteban Paños sabía de la importancia del periodismo local aunque siempre le pareció poco el espacio que ocupaba en los medios, muy desproporcionado a lo que consideraba que merecía. Hoy tiene un espacio destacado en la prensa de la ciudad lo que indica la importancia de su legado.

En nuestras conversaciones siempre decíamos que los políticos, como los periodistas, además de serlo, tienen que ser buenas personas.

Inolvidable Esteban Paños, el incansable. Te echaré de menos.