Ha terminado el congreso del PP en Puertollano y los populares han salido con aires de victoria. Ni en sueños esperaban la repercusión mediática que ha tenido, a caballo entre las batallas internas de Ayuso y Casado. Núñez, muy hábil él, se ha metido entre ambos y ha cogido foco gratis et amore. Como decía alguien de su entorno, a Puertollano hay que venir y no es fácil. Monago lo recordó con la 430. Todo el partido ha acudido a la cita, menos Feijóo y Almeida, al parecer, por cuestiones personales. El sábado aquello parecía una fiesta y había ganas de jaleo. Ochenta periodistas se habían acreditado para observar y diseccionar en directo las cuitas entre Ayuso y Egea. El domingo vino Casado, pero actuó como si la cosa no fuera con él. Hace mal, porque cuanto más tarde en cerrar la crisis, peor le irá.

Ayuso se ha convertido en una superstar y da igual lo que haga o diga. Un niño le dio un dibujo con un campo de fútbol donde se veía una parte del campo de juego lleno y otra, vacía. La que estaba repleta de niños felices era el Madrid de Ayuso que enfrente solo tenía la nada de Pedro Sánchez. Una imagen vale más que mil palabras, aunque yo como hombre de radio y columnista no debiera decirlo. IDA ha sido la primera persona del PP en mucho tiempo que le ha dado el valor real que tiene a la comunicación. Por eso arrasa. Con cuatro eslóganes y dos frase revienta el auditorio. El discurso no fue muy brillante, pero tampoco hacía falta.

Me crucé a muchos militantes que decían que habían venido a ver a la niña y lo que decía. Una amiga mía pepera, de las que sabe de qué va el juego, me dijo que se habían llevado a Ayuso como a la Virgen del Rocío, en volandas y sin que tocara el suelo. Quizá fuera por eso que yo me puse frente a ella en el canutazo que dio a la prensa como ante el simpecado, de rodillas y a sus pies. Sobre todo por no tapar con la coronilla al cámara de detrás. A esta mujer le ha venido Dios a ver, o en su defecto, MAR. Dijo que venía del futuro y que del socialismo se sale. Como de las drogas, le faltó decir. La izquierda ya empezó a hacer chistes y memes diciendo que era la chica Neutrex, sin darse cuenta de que así engordan al monstruo. Engancha con frase fáciles, sin ya más nada. Como con lo de los ex. Un amigo mío tiene jurado su voto a ella desde entonces.

Núñez fue el más inteligente y se dejó querer por la cámara. Hizo dos discursos el domingo contundentes, fuertes, a la altura. Ha aprendido mucho y ha cambiado algunas cosas que chirriaban. Hizo varios compromisos solemnes y dijo que venía de la barra de un bar. Su origen humilde, el trabajo y la capacidad de escucha juegan a su favor. Ahora la organización también tiene que luchar por él si quieren ganar las elecciones. Todo está abierto y nada es imposible. Page espera al otro lado y no lo pondrá fácil, pero hay partido hasta el final.

La Central de Puertollano ha servido para escenificar la vuelta de un PP ilusionado, aunque consciente de sus limitaciones. La sonrisa era evidente en casi todos sus miembros, porque hacia abajo no irán. La lucha de líderes y egos les ha venido bien para ganar foco mediático en toda España, aunque las habichuelas se juegan aquí, en Castilla-La Mancha. Cospedal no apareció por allí ni se la esperaba. Apenas dos frases de Núñez y Casado para reivindicarla. Pablo deberá aprender más de gestión emocional y liderazgo, lo mismo que Teo. Pero eso ya es política de altura y a uno no le corresponde.

Lo mejor de los congresos es que saludas a gente que no ves en años y pones en marcha el ascensor del recuerdo: lo bien que están unos y cómo han envejecido, en cambio, otros. Como dije hace quince días, ganará quien se deje de florituras y exornos y vaya derecho a las cosas de comer. El resto solo es literatura y únicamente, para muy cafeteros.

