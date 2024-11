Un PSOE indignado con Núñez insinúa que tiene "material sensible" de dirigentes del PP en Castilla-La Mancha

Es un hecho. Hay un fuerte malestar en los últimos días en el PSOE de Castilla-La Mancha con el presidente regional del PP, Paco Núñez, por sus críticas al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, sobre la gestión de la DANA en la región y su polémica ausencia en el debate sobre la catástrofe celebrado el pasado jueves en las Cortes autonómicas.

La contundente actitud de Núñez contra Page por "plantar" al Parlamento regional en un debate tan importante como el de la DANA, y sobre todo la comparación que está haciendo el PP entre el presidente de Castilla-La Mancha y el valenciano Carlos Mazón, han indignado a los socialistas y están provocando reacciones públicas y privadas entre sus dirigentes.

La estrategia de Paco Núñez ha sido reforzada además desde la dirección nacional del PP en la calle Génova y este martes el propio vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, sembró dudas sobre la gestión de la DANA en Castilla-La Mancha y "las alarmas que aquí no saltaron", provocando aún mayor enfado en el entorno de Page ante unas críticas que consideran "incomprensibles" y "descabelladas".

De hecho, los socialistas están reaccionando con mucha energía contra el PP y no sólo han salido a defender la gestión de Page en el desastre de la DANA sino que, además, se han lanzado a insinuar que tienen "material sensible" de altos dirigentes populares de Castilla-La Mancha.

Sin señalar a nadie en concreto, fuentes socialistas sí advierten en privado de que existen "vídeos comprometidos" de miembros del PP comiendo en restaurantes fuera de Castilla-La Mancha durante los peores momentos de la pandemia y otro tipo de "informaciones sensibles" que podrían salir a la luz. Un aviso en toda regla en el que, sin concretar nada, ha entrado incluso el secretario de Organización del PSOE regional y número dos de Page, Sergio Gutiérrez, en sus redes sociales.

Gutiérrez lleva dos días publicando, de hecho, en la red social X enigmáticos mensajes en los que se hace eco de insinuaciones como esta: "En el PP se lleva estar en restaurantes mientras hay emergencias". O esta otra dirigida también a los populares: "Mientras que no exijan la dimisión de Mazón no tienen legitimidad moral para hablar de ninguna otra gestión. Pero no la van a pedir por estar en un restaurante durante una emergencia. No crearán ese precedente, por si acaso".

-periodista: señor Núñez ¿qué le parece la actuación del señor Mazón?



- @paconunez_: Mazón hizo lo que tenía que hacer.



-Periodista: ¿Usted entonces hubiera actuado igual?



-Núñez: yo hubiera activado protocolos como hizo Mazón que hizo lo que tenía que hacer.



Medio PP está… pic.twitter.com/FcuDmshMB1 — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) November 20, 2024

Gutiérrez ha comparado, además, los "pitidos" a Mazón durante la visita de este martes de los Reyes Felipe y Letizia a Valencia y Letur con el "cariño" recibido de la gente por parte de Page. "Y Paco Núñez sigue defendiendo a Mazón y criticando a Page. Así le va al PP con él", afirma en otro tuit el secretario de Organización de los socialistas, muy activo estos días en sus mensajes públicos.

Desde el PSOE de Castilla-La Mancha y el entorno de Page no ocultan su malestar con Núñez, especialmente intenso en estos días, sobre todo porque consideran que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado con los afectados de la DANA "desde el minuto uno" y ha atendido sus peticiones, canalizando las ayudas con la mayor diligencia posible.

Page ha vuelto a demostrar su irresponsabilidad al no acudir al debate sobre la gestión de la #DANA en las Cortes.



Es una falta de respeto a los afectados por la tragedia más grave en nuestra tierra desde el incendio de Guadalajara. pic.twitter.com/PxGLOxr3jG — Paco Núñez (@paconunez_) November 19, 2024

Así lo ha expuesto este miércoles también en rueda de prensa la propia consejera portavoz del Gobierno de Page, Esther Padilla, quien la ha dicho a Núñez que "el dolor no es un saco de votos". "Núñez no puede tratar de sacar ese rédito político del sufrimiento de las personas. Debe estar a la altura de las circunstancias y no está", ha dicho Padilla, calificando como "inconsistente" la actitud del PP, al que acusa de "buscar rédito electoral".

"Quiero poner en valor la capacidad que ha tenido el gobierno y de Page para entender la dimensión de la tragedia y dar respuesta eficaz, trabajando sin descanso y de la mano de los equipos de emergencia a los que agradezco su labor", ha opinado la portavoz, al tiempo que ha destacado el papel del presidente de la Junta "actuando en todos los ámbitos posibles para dar una respuesta adecuada a los territorios afectados por la DANA".

Por su parte, el PP lanzó este martes nuevas acusaciones contra Page, tanto a través de Núñez como de Bendodo, que acusaron al presidente de la Junta de "dejadez de funciones" y "ausencia indecorosa" en el debate de la DANA del Parlamento de Castilla-La Mancha y de "no estar a la altura".