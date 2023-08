¿Qué romántico mensaje mandó Alba Redondo a su novia nada más ganar el Mundial?

La albaceteña Alba Redondo y sus compañeras de la Selección española han hecho historia con la gran victoria de España, un triunfo para la eternidad que ha emocionado a toda la sociedad castellano-manchega y, en especial, a su familia, que la ha acompañado y apoyado durante toda su trayectoria profesional.

De hecho, tanto su hermano Iván como su novia, Cristina Monleón, han estado con Alba en Australia y Nueva Zelanda arropando a la delantera durante esta increíble experiencia. Ellos dos fueron las dos personas que, nada más acabar la final, bajaron al césped del Estadio de Australia, en Sidney, para celebrar con la campeona el gran éxito deportivo de su carrera.

De ello ha dado muestra Cristina, que es investigadora y profesora universitaria, a través de su perfil en Instagram, donde ha compartido las fotografías del memorable momento. Unas imágenes que ha acompañado con un cariñoso texto: "CAMPEONAS DEL MUNDO. ¡Esto es increíble! Gracias gracias y gracias. Te quiero y estoy súper orgullosa de ti".

Alba Redondo no tardó en contestar públicamente a su chica con otro romántico mensaje: "Yo ya me sentí ganadora el día que te conocí. Te quiero. Esto es culpa tuya también", respondió la futbolista del Levante UD, que habitualmente utilizan las redes sociales para dedicarse muestras de amor.

"Te diría que sí se puede. Que pase lo que pase, más orgullos@s de ti no se puede estar. Eres grande, trabajadora como la que más, te dejas guiar y aconsejar, te sacrificas, te esfuerzas, y siempre con actitud positiva, alegre y proactiva. Pase lo que pase, lo has conseguido. Tu sueño lo has cumplido y yo, feliz de verte conseguirlo y vivirlo a tu lado. Te queremos tod@s sin excepción", escribía Cristina a Alba hace tres días, justo antes del partido decisivo frente a Inglaterra.

La futbolista, en los primeros compases del Mundial, no dudó en acercarse a la grada para besar apasionadamente a Cristina a la conclusión del encuentro que España disputó ante Zambia, en el que Alba marcó dos goles. Sin duda, una preciosa y consolidada pareja que, con su buena sintonía, también ha contribuido a hacer de este Mundial todo un éxito para España.

