Los "fichables" de García-Page a izquierda y derecha y el regalo con "lacito" de Carmen Picazo

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, quiere abarcar todo el espacio político que pueda, a izquierda y derecha, y desde una posición socialdemócrata, casi de centro, basada en un perfil moderado, intenta llegar a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo como el líder que más se parece a la región. Su intención es abarcarlo casi todo, extender su espacio más allás de las siglas del PSOE y promover su figura como la del presidente de todos. Es una estrategia que parece bastante obvia y sobre la que Page está profundizando en estas últimas semanas.

No se trata sólo de los desplantes casi constantes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su firme intención de marcar distancias continuamente con él. Que también. No se trata sólo de que ha evitado en su periódico de precampaña el logotipo del PSOE y fomenta fundamentalmente su sello personal. Que también. No se trata sólo de presentarse como el líder regional de la moderación y el diálogo social. Que también. Se trata, además, de intentar quitar todos los espacios que pueda tanto al PP como a Podemos en Castilla-La Mancha con el objetivo de arañar votos de ambos lados y extender el espacio socialista mucho más allá de su propio partido. Las últimas encuestas que apuntan la posible pérdida de la mayoría absoluta por parte de Page y un hipotético gobierno del PP con Vox en la región, más allá de otros análisis, pueden favorecer también esta estrategia de movilización a su favor en todas las direcciones.

Parece claro, en todo caso, que estamos ante una de las claves de la precampaña de Page ante el 28 de mayo. Este martes, el mismo día que el presidente socialista de la Junta anunciaba movimientos para sumar a su proyecto a políticos tanto de Ciudadanos como de algunos grupos de izquierdas, el propio Page 'invitaba' sutilmente a Sánchez a no hacer campaña electoral en Castilla-La Mancha, insistiendo una vez más en su propia marca "moderada" frente a la posición más radical de Ferraz y Moncloa. Page quiere fichar a izquierda y derecha, o al menos así lo anuncia ahora ante la hipotesis de poder seguir gobernando, y lanza con ello un mensaje de "amplio espectro" con la intención de sumar en las urnas. Que eso le salga bien o no, ya es un futurible, pero el "anzuelo" está lanzado.

Entre los "fichables", Page ha citado sobre todo tres nombres de Ciudadanos y otros tres del ámbito a la izquierda del PSOE: los exdiputados David Muñoz y Alejandro Ruiz y el vicealcalde de Albacete, Vicente Casañ, por el partido naranja, y Javi Mateo, María Díaz e Inmaculada Herranz por el "ala izquierda", todos ellos, en opinión del presidente de la Junta, "personas que valen" y con las que no descarta poder colaborar en el futuro. Hay más gente, como ha dicho el propio barón socialista. Es significativo, que Page haya pronunciado estos nombres en un momento en el que las encuestas apuntan a que los cuatro escaños que Ciudadanos obtuvo en 2019 se perderán en favor del PP y cuando el líder de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha intensificado su ofensiva contra el propio Page, llegando a anunciar que le vetará como presidente si está en su mano tras el 28-M.

O sea, que Page no está parado, sino todo lo contrario. Quiere romper los pronósticos de las últimas encuestas que apuntan a su hipotética pérdida del poder y apuesta fuerte por ello. En este contexto, la líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y candidata a la Junta y a la Alcaldía de Albacete, Carmen Picazo, ha ironizado sobre la "pesca" de Page en Ciudadanos y le ha lanzado al presidente a través de Twitter este mensaje: "Con un lacito, Emiliano. Todos tuyos". Una manera de descalificar a todos los que se están yendo de Ciudadanos y aproximando posiciones al PSOE castellano-manchego.

Picazo, además, ha dicho, con aparente malestar, que "muchos podremos mirar a nuestros hijos a los ojos y decirles que cuando las cosas se pusieron difíciles trabajamos con más fuerza que nunca junto a nuestros compañeros. Que nunca estuvimos en venta. Otros no podrán decir lo mismo". Ahí queda.

